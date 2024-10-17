https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-bir-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1089338241.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te bir yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te bir yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T12:51+0300

2024-10-17T12:51+0300

2024-10-17T12:52+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam eden ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maksimilyanovka yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca bir karşı saldırı püskürtülürken düşmanın 965 askeri etkisiz hale getirildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 45 kadar asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin kaybı 460’tan fazla asker olarak gerçekleşti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 10 karşı saldırıyı engelledi. Bu istikamette 530 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 105 asker ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu da düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun kaybı 55 asker oldu.Rusya Silahlı Kuvvetleri hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteğiyle Ukrayna’da silah üreten işletmeleri besleyen enerji tesisleri ve Ukrayna ordusunun 141 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusunun attığı 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 43 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abd-medyasi-ukrayna-yaklasik-40-leopard-tankini-kaybetti-1089327072.html

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