https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/abd-medyasi-ukrayna-yaklasik-40-leopard-tankini-kaybetti-1089327072.html

ABD medyası: Ukrayna yaklaşık 40 Leopard tankını kaybetti

ABD medyası: Ukrayna yaklaşık 40 Leopard tankını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD merkezli Business Insider, Rusya’nın özel askeri harekatı başladığı günden bu yana Ukrayna’nın yaklaşık 40 adet Leopard tankını kaybettiğini belirtti. 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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Business Insider’in yazısında, “Leopard tankları güçlü, yüksek verimli ve ağır zırha sahip, ancak yenilmez değil. Aslında, bazı açık kaynaklardaki tahminlere göre, Ukrayna şu ana kadar yaklaşık 40 tank kaybetti” ifadesine yer verildi.Çatışmanın her iki tarafının tanklarını insansız hava araçlarına ve mühimmata karşı özel koruyucu kalkanlarla donattığı ifade edilen yazıda, “Leopard için bir koruyucu kalkan yaklaşık 20 bin dolara mal oluyor ki bu da milyonlarca dolarlık tankın maliyetinin sadece küçük bir kısmı. Ukrayna'daki bir askeri onarım üssünde koruyucu kalkanın montajı yaklaşık 12 saat sürüyor” dendi.Ukrayna’da kalkanlara olan talebin artmasının tankların ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi.Daha önce, Polonya’daki eğitim merkezinden kaçan eski Ukraynalı tankçı, Alman yapımı eski Leopard tanklarının içinde havalandırma sisteminin olmadığını, bu yüzden tankın içinde bulunanların “pişme” riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel teşkil edeceğini ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/rusya-savunma-bakanligi-ulkenin-uc-bolgesinde-13-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1089322304.html

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abd, almanya, ukrayna, leopard, business insider, kalkan, polonya, rusya, nato, sergey lavrov