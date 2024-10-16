https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089273193.html
Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T07:16+0300
2024-10-16T07:16+0300
2024-10-16T07:19+0300
ukrayna krizi
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejimi geçen gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’nde bir İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-8-sivil-yaralandi-1089264472.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:16 16.10.2024 (güncellendi: 07:19 16.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejimi geçen gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’nde bir İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.