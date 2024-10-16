https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089273193.html

Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T07:16+0300

2024-10-16T07:16+0300

2024-10-16T07:19+0300

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insansız hava aracı (iha)

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Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejimi geçen gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’nde bir İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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