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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusyanin-iki-bolgesinde-gece-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1089273193.html
Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T07:16+0300
2024-10-16T07:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejimi geçen gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’nde bir İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-8-sivil-yaralandi-1089264472.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya’nın iki bölgesinde gece 3 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:16 16.10.2024 (güncellendi: 07:19 16.10.2024)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod ve Voronej bölgelerinde gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kiev rejimi geçen gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi’nde 2 ve Voronej Bölgesi’nde bir İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Belgorod bölgesi otobüse saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
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