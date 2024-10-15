https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-8-sivil-yaralandi-1089264472.html
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 8 sivil yaralandı
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 8 sivil yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T21:18+0300
2024-10-15T21:18+0300
2024-10-15T21:18+0300
ukrayna krizi
vyaçeslav gladkov
belgorod
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
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otobüs
sivil
kursk
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Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu 8 sivilin yaralandığını ifade etti.Gladkov, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy köyü yolunda hareket halindeki bir yolcu otobüsüne Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırı sonucunda, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html
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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, yaralı, otobüs, sivil, kursk, bryansk
vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, yaralı, otobüs, sivil, kursk, bryansk
Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 8 sivil yaralandı
Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu 8 sivilin yaralandığını ifade etti.
Gladkov, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy köyü yolunda hareket halindeki bir yolcu otobüsüne Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırı sonucunda, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.