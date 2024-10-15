https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/belgorod-valisi-gladkov-ukrayna-ordusunun-saldirisinda-8-sivil-yaralandi-1089264472.html

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 8 sivil yaralandı

Belgorod Valisi Gladkov: Ukrayna ordusunun saldırısında 8 sivil yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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Telegram hesabından açıklama yapan Gladkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bir yolcu otobüsüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucunda aralarında çocukların da olduğu 8 sivilin yaralandığını ifade etti.Gladkov, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy köyü yolunda hareket halindeki bir yolcu otobüsüne Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının düzenlediği saldırı sonucunda, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/ukrayna-ordusunun-kaybi-buyuyor-son-bir-gunde-bin-575-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1089246925.html

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vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı, yaralı, otobüs, sivil, kursk, bryansk