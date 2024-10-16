https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rada-milletvekili-dmitruk-zelenskiyin-kendisi-bile-zafere-ve-nato-uyeligine-inanmiyor-1089317777.html

Rada Milletvekili Dmitruk: Zelenskiy'in kendisi bile zafere ve NATO üyeliğine inanmıyor

Rada Milletvekili Dmitruk: Zelenskiy'in kendisi bile zafere ve NATO üyeliğine inanmıyor

Sputnik Türkiye

Rada Milletvekili Dmitruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve çevresindekilerin dahi NATO üyeliğine ve cephede zafer kazanacaklarına... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T23:57+0300

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Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy ve çevresinin kendi söylediklerine dahi inanmadıklarını; Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de gerçekleşmeyeceğini uzun zamandır anladıklarını fakat amaçlarının görev sürelerini uzatmak olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Dmitruk şu cümleleri kaydetti:Dmitruk açıklamasında Zelenskiy'in askeri ve istihbaratı dinlemeyi bıraktığını belirterek cephedeki durumla ilgili bilgilerin 'çok içler acısı' geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada, Zelenskiy'in 'zafer planı' olarak adlandırdığı plan ve Kiev'in Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmak için izin alma ısrarının NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya doğru ittiğini dile getirmişti.

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