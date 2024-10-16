https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rada-milletvekili-dmitruk-zelenskiyin-kendisi-bile-zafere-ve-nato-uyeligine-inanmiyor-1089317777.html
Rada Milletvekili Dmitruk: Zelenskiy'in kendisi bile zafere ve NATO üyeliğine inanmıyor
Rada Milletvekili Dmitruk: Zelenskiy'in kendisi bile zafere ve NATO üyeliğine inanmıyor
Sputnik Türkiye
Rada Milletvekili Dmitruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve çevresindekilerin dahi NATO üyeliğine ve cephede zafer kazanacaklarına... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T23:57+0300
2024-10-16T23:57+0300
2024-10-16T23:57+0300
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Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy ve çevresinin kendi söylediklerine dahi inanmadıklarını; Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de gerçekleşmeyeceğini uzun zamandır anladıklarını fakat amaçlarının görev sürelerini uzatmak olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Dmitruk şu cümleleri kaydetti:Dmitruk açıklamasında Zelenskiy'in askeri ve istihbaratı dinlemeyi bıraktığını belirterek cephedeki durumla ilgili bilgilerin 'çok içler acısı' geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada, Zelenskiy'in 'zafer planı' olarak adlandırdığı plan ve Kiev'in Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmak için izin alma ısrarının NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya doğru ittiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/lavrov-brezilyali-mevkidasi-vieira-ile-brics-zirvesi-hazirliklari-ve-ukraynayi-gorustu-1089317614.html
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ukrayna, rada, yüksek rada, verhovna rada, rusya, mariya zaharova, nato
Rada Milletvekili Dmitruk: Zelenskiy'in kendisi bile zafere ve NATO üyeliğine inanmıyor
Rada Milletvekili Dmitruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve çevresindekilerin dahi NATO üyeliğine ve cephede zafer kazanacaklarına inanmadığını dile getirdi.
Ukrayna Yüksek Şurası Milletvekili Artyom Dmitruk, Vladimir Zelenskiy ve çevresinin kendi söylediklerine dahi inanmadıklarını; Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de gerçekleşmeyeceğini uzun zamandır anladıklarını fakat amaçlarının görev sürelerini uzatmak olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabı Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Dmitruk şu cümleleri kaydetti:
Ne Zelenskiy ne de çevresindekilerin hiçbiri söylediklerine inanmıyor. Kendileri de uzun zamandır ne zafer ne de NATO olmayacağını anladılar. Buna sadece görev sürelerini uzatmak için ihtiyaçları var. Bugün Kiev'de yapılan kapalı bir toplantıda Zelenskiy, konuşmasının ardından cephe ve bir bütün olarak ülke için gerçek şartlar ve gelecek planlarıyla ilgili tek bir soruya bile cevap veremedi.
Dmitruk açıklamasında Zelenskiy'in askeri ve istihbaratı dinlemeyi bıraktığını belirterek cephedeki durumla ilgili bilgilerin 'çok içler acısı' geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada, Zelenskiy'in 'zafer planı' olarak adlandırdığı plan ve Kiev'in Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmak için izin alma ısrarının NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya doğru ittiğini dile getirmişti.