https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/lavrov-brezilyali-mevkidasi-vieira-ile-brics-zirvesi-hazirliklari-ve-ukraynayi-gorustu-1089317614.html

Lavrov, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile BRICS zirvesi hazırlıkları ve Ukrayna'yı görüştü

Lavrov, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile BRICS zirvesi hazırlıkları ve Ukrayna'yı görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile BRICS zirvesi hazırlıklarını ve Ukrayna krizini görüştüği bildirildi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T23:45+0300

2024-10-16T23:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Brezilyalı mevkidaşı Maura Vieira ile yaptığı telefon görüşmesinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak BRICS zirvesi hazırlıklarını ve Ukrayna krizini ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak olan 16. BRICS zirvesine hazırlık konuları ve bu organizasyonun faaliyetlerinin belirli yönleri kapsamlı olarak ele alındı. Ukrayna krizine ilişkin konulara da değinildi” ifadelerine yer verildi.Dönem başkanı Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor. Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı, ‘adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi’ sloganı altında yürütülüyor. Rusya, dönem başkanlığı kapsamında 200'den fazla siyasi, ekonomik ve sosyal etkinlik düzenliyor.

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brezilya, brics, ukrayna, kazan, zirve, çin, güney afrika, rusya, hindistan