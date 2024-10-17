Kim bu becerikli Lale Cander?

'Formula 1 pisti 20 yıllığına kiraya verilmişti. Kira, Eylül 2023'te bitti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin tekrar kiraya verilmesi ile alakalı olarak ihale süreci başlattı. 2 Nisan'da ihale açıklandı ve ihaleye tek bir firma girdi. Firma, Doğa Kolejleri'nin ve Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi olan Mehmet Şakir Can'a ait. Firma, ihaleyi, 4 milyar lira gibi bir parayla 30 yıllığına aldı. İhalenin şartnamesinde bir banka veya özel finans kuruluşundan alınan bir teminat mektubu şart koşuluyor. Can'ın şirketi tarafından verilen teminat mektubu, Mapfre Kefalet Sigorta A. Ş. isimli bir şirkete ait fakat bu şirket, dünya çapındaki ünlü Mapfre sigorta şirketi değil. İkisi farklı şirket. Sigorta şirketleri, Sigorta ve Özel Emeklilik Denetleme Kurulu tarafından denetleniyor. Sigorta şirketi kurmak için buranın onayı gerekiyor. Bu kurul, e-devlet'te bir sistem kurmuş. O sistemde kefalet senedi verecek şirketlerin isimleri var. Türkiye'deki Mapfre'nin bu şirketler içerisinde adı yok. Ama kefalet mektubu onaylanıyor, şirket tek başına ihaleye giriyor ve kazanıyor. İhale sonucu 2 Nisan'da açıklanmadan bir gün önce, Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şakir Can'ın şirketinin tek pay sahipliğinin sona erdirildiği yazıyor. 11 Haziran'da da şirketin Lale Cander'e geçtiği, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yazıyor'