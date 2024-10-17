https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/1089353794.html
Kim bu becerikli Lale Cander?
Kim bu becerikli Lale Cander?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, radyo programcısı Ömer Madra, gazeteci Masum Gök ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T17:33+0300
2024-10-17T17:33+0300
2024-10-17T20:17+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
mustafa hoş
haydarpaşa garı
açık radyo
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Kim bu becerikli Lale Cander?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, radyo programcısı Ömer Madra, gazeteci Masum Gök ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral olacak. Programda Açık Radyo'nun geleceği, taşımacılık işçilerinin talepleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu karıştıran Lale Cander krizi konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Açık Radyo Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, gazeteci Masum Gök ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral oldu.Açık Radyo ne olacak?Karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun geleceği hakkında konuşan Madra, karasal yayın lisansı iptalinin, radyonun yayınını tamamen sonlandırması demek olmadığını söyledi. Kararın ardından radyoya büyük destek verildiğinin de altını çizen Madra şunları söyledi:Kim bu becerikli Lale Cander?Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan, ardından kendisi istifa ettiğine dair açıklama yapan Lale Cander'in, şirket üzerinden İstanbul'daki Formula 1 pistini de kiraladığı ortaya çıktı. Gazeteci Gök, yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:Şartnameye göre ihaleyi alan şirkete otel, alışveriş merkezi ve benzer yapılar inşa etme hakkı verildiğini de belirten Gök, normalde bölgenin Ömerli Barajı çevresinde bulunduğu için imarının olmadığını da belirtti.'Haydarpaşa, Anadolu'da demiryolculuk yapılabilecek tek yer'Oral ise, Haydarpaşa Garı'nın bulunduğu bölgenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kiralanmasına karşı açılan dava hakkında konuştu. Oral şu ifadeleri kullandı:
haydarpaşa garı
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, haydarpaşa garı, açık radyo
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, haydarpaşa garı, açık radyo
Kim bu becerikli Lale Cander?
17:33 17.10.2024 (güncellendi: 20:17 17.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, radyo programcısı Ömer Madra, gazeteci Masum Gök ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Açık Radyo Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, gazeteci Masum Gök ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral oldu.
Karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun geleceği hakkında konuşan Madra, karasal yayın lisansı iptalinin, radyonun yayınını tamamen sonlandırması demek olmadığını söyledi. Kararın ardından radyoya büyük destek verildiğinin de altını çizen Madra şunları söyledi:
'Açık Radyo, neredeyse 30 yıldır bantta. Ayrıca 22 yıldır da internet üzerinden Türkiye'ye ve dünyaya yayın yaptı. Dün bir basın açıklaması düzenledik. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun basın özgürlüğünü çiğneyerek, tamamen hukuka aykırı olarak verdiği bir lisans iptali kararından bir gün sonra, İzmir Basın Kampı'nda, Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görülen bir radyo olduk. Ulusal ve uluslararası alanda 69'uncu ödülü almış olduk. Çelişkili duygular içindeydik. 29 yılda bu programlardan üretilen 29 da kitabımız oldu. Türkiye'den ve dünyadan yaklaşık 26 bin yazar, düşünür, sanatçı, aktivist, güzide konuğumuz oldu. Lisans iptali bir boşluk duygusu yaratıyor ve tamamen hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz için de bu kanaatteyiz'
Kim bu becerikli Lale Cander?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevlerinden uzaklaştırılan, ardından kendisi istifa ettiğine dair açıklama yapan Lale Cander'in, şirket üzerinden İstanbul'daki Formula 1 pistini de kiraladığı ortaya çıktı. Gazeteci Gök, yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:
'Formula 1 pisti 20 yıllığına kiraya verilmişti. Kira, Eylül 2023'te bitti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin tekrar kiraya verilmesi ile alakalı olarak ihale süreci başlattı. 2 Nisan'da ihale açıklandı ve ihaleye tek bir firma girdi. Firma, Doğa Kolejleri'nin ve Bilgi Üniversitesi'nin de sahibi olan Mehmet Şakir Can'a ait. Firma, ihaleyi, 4 milyar lira gibi bir parayla 30 yıllığına aldı. İhalenin şartnamesinde bir banka veya özel finans kuruluşundan alınan bir teminat mektubu şart koşuluyor. Can'ın şirketi tarafından verilen teminat mektubu, Mapfre Kefalet Sigorta A. Ş. isimli bir şirkete ait fakat bu şirket, dünya çapındaki ünlü Mapfre sigorta şirketi değil. İkisi farklı şirket. Sigorta şirketleri, Sigorta ve Özel Emeklilik Denetleme Kurulu tarafından denetleniyor. Sigorta şirketi kurmak için buranın onayı gerekiyor. Bu kurul, e-devlet'te bir sistem kurmuş. O sistemde kefalet senedi verecek şirketlerin isimleri var. Türkiye'deki Mapfre'nin bu şirketler içerisinde adı yok. Ama kefalet mektubu onaylanıyor, şirket tek başına ihaleye giriyor ve kazanıyor. İhale sonucu 2 Nisan'da açıklanmadan bir gün önce, Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Şakir Can'ın şirketinin tek pay sahipliğinin sona erdirildiği yazıyor. 11 Haziran'da da şirketin Lale Cander'e geçtiği, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yazıyor'
Şartnameye göre ihaleyi alan şirkete otel, alışveriş merkezi ve benzer yapılar inşa etme hakkı verildiğini de belirten Gök, normalde bölgenin Ömerli Barajı çevresinde bulunduğu için imarının olmadığını da belirtti.
'Haydarpaşa, Anadolu'da demiryolculuk yapılabilecek tek yer'
Oral ise, Haydarpaşa Garı'nın bulunduğu bölgenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kiralanmasına karşı açılan dava hakkında konuştu. Oral şu ifadeleri kullandı:
'Biz, Haydarpaşa Garı'na sahip çıkmak adına 670 haftadır her pazar nöbet tutuyoruz. 2000'li yıllardan beri, iktidar ve arkasındaki sermaye, Haydarpaşa'ya parasal ekonomik değer olarak bakıyorlar. Mesela 2005 yılında Haydarpaşa'ya 7 adet 70 katlı rezidanslar yapıp burayı ticaret merkezi yapacağız dediler. Zamanın Başbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Gar ve Liman Projesi'nden 5 milyar dolar gelir bekliyorum demişti. Daha sonra Haydarpaşa'nın otel veya müze yapılması teklifleri geldi. Halbuki Anadolu Yakası'nda demiryolculuk yapılabilecek Haydarpaşa'dan başka yer yok'