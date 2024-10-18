https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yolcu-otobusu-kaza-yapti-4-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-aksaray-ankara-1089367223.html
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Aksaray-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T08:10+0300
2024-10-18T08:10+0300
2024-10-18T08:28+0300
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Balıkesir'den Nevşehir'e giden ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya aşırı hız veya dikkatsizlik gibi unsurların sebep olup olmadığı araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html
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aksaray, kaza, yolcu otobüsü, son dakika
aksaray, kaza, yolcu otobüsü, son dakika
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:10 18.10.2024 (güncellendi: 08:28 18.10.2024)
Aksaray-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza, Acıpınar köyü girişinde, saat 07.00 sıralarında gerçekleşti.
Balıkesir'den Nevşehir'e giden ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya aşırı hız veya dikkatsizlik gibi unsurların sebep olup olmadığı araştırılıyor.