https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yolcu-otobusu-kaza-yapti-4-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-aksaray-ankara-1089367223.html

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Aksaray-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T08:10+0300

2024-10-18T08:10+0300

2024-10-18T08:28+0300

aksaray

türkiye

kaza

yolcu otobüsü

son dakika

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Balıkesir'den Nevşehir'e giden ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya aşırı hız veya dikkatsizlik gibi unsurların sebep olup olmadığı araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/meteorolojiden-kis-kuvvetli-geliyor-uyarisi-istanbullular-kar-tatiline-cikabilecek-mi--bugun-hava-1089337655.html

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