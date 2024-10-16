https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/medvedev-ukraynadaki-siyasi-yasamin-temelinde-aldatmaca-yatiyor-1089315613.html

Medvedev: Ukrayna'daki siyasi yaşamın temelinde aldatmaca yatıyor

Medvedev: Ukrayna'daki siyasi yaşamın temelinde aldatmaca yatıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşam pratiğinin tamamen aldatmacadan ibaret olduğunu dile getirdi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T21:43+0300

2024-10-16T21:43+0300

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ukrayna krizi

rusya

dmitriy medvedev

donbass

novorossiya

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşamın tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu, bu nedenle Donbass ve Novorossiya halkının herhangi bir parti liderinin dürüstlüğüne olan inançlarını büyük ölçüde kaybettiklerini söyledi.Medvedev, Birleşik Rusya'nın bölgesel yürütme kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Partinin yeni bölgelerdeki temsilcilerinin işinin zor olduğunu belirterek, bunun yalnızca cephenin yakınlığıyla ve buna bağlı risklerle ilgili olmadığını açıkladı.Medvedev söz konusu topantıda yaptığı konuşmada şu cümleleri vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html

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donbass

ukrayna

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rusya, dmitriy medvedev, donbass, novorossiya, ukrayna