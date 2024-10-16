https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/medvedev-ukraynadaki-siyasi-yasamin-temelinde-aldatmaca-yatiyor-1089315613.html
Medvedev: Ukrayna'daki siyasi yaşamın temelinde aldatmaca yatıyor
Medvedev: Ukrayna'daki siyasi yaşamın temelinde aldatmaca yatıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşam pratiğinin tamamen aldatmacadan ibaret olduğunu dile getirdi. 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T21:43+0300
2024-10-16T21:43+0300
2024-10-16T21:43+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşamın tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu, bu nedenle Donbass ve Novorossiya halkının herhangi bir parti liderinin dürüstlüğüne olan inançlarını büyük ölçüde kaybettiklerini söyledi.Medvedev, Birleşik Rusya'nın bölgesel yürütme kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Partinin yeni bölgelerdeki temsilcilerinin işinin zor olduğunu belirterek, bunun yalnızca cephenin yakınlığıyla ve buna bağlı risklerle ilgili olmadığını açıkladı.Medvedev söz konusu topantıda yaptığı konuşmada şu cümleleri vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
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rusya, dmitriy medvedev, donbass, novorossiya, ukrayna
rusya, dmitriy medvedev, donbass, novorossiya, ukrayna
Medvedev: Ukrayna'daki siyasi yaşamın temelinde aldatmaca yatıyor
Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşam pratiğinin tamamen aldatmacadan ibaret olduğunu dile getirdi.
Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'daki siyasi yaşamın tamamen bir aldatmacadan ibaret olduğunu, bu nedenle Donbass ve Novorossiya halkının herhangi bir parti liderinin dürüstlüğüne olan inançlarını büyük ölçüde kaybettiklerini söyledi.
Medvedev, Birleşik Rusya'nın bölgesel yürütme kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Partinin yeni bölgelerdeki temsilcilerinin işinin zor olduğunu belirterek, bunun yalnızca cephenin yakınlığıyla ve buna bağlı risklerle ilgili olmadığını açıkladı.
Medvedev söz konusu topantıda yaptığı konuşmada şu cümleleri vurguladı:
Oradaki insanlarla çalışmak daha zor. Orada yaşayan insanlar, daha önce yaşananlar nedeniyle, herhangi bir siyasi partinin liderlerinin politik niyetlerinin dürüstlüğüne inanmaz hale geldi. Zira sürekli ve tam bir aldatmaca söz konusuydu, bu Ukrayna'daki siyasi yaşamın sıradan bir örneğiydi.