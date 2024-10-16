https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna konusunda kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T20:37+0300

2024-10-16T20:37+0300

2024-10-16T20:37+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

elina valtonen

batı

finlandiya

vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalışan Batı'nın bu politikasıyla kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişelendiklerini söyledi.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times'a verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemekten giderek yorulduğunu ve Batılı devletlerin çatışmanın bir şekilde çözülmesini ümit ettiklerini belirtmişti.Zaharova bir basın toplantısında Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in cümlelerini şu şekilde değerlendirdi:Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemekten yorulduklarına dair sözlerin temelde gidişatın planladıkları senaryoya uygun gitmediği endişesine dayandığını söyledi. Zaharova aynı zamanda Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve Finlandiyalı yetkililerin ülkenin Kiev rejimine gerektiği sürece yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.Zaharova açıklamasını, “Bana göre, tavırlarını bir şekilde düzeltmeleri gerekiyor, aksi takdirde bu aptalca görünecektir” cümlesiyle tamamladı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, elina valtonen, batı, finlandiya, vladimir zelenskiy