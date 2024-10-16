Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Müzisyen Abby Roach kimdir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi: Dünyada bir ilk
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ASAL Araştırma, Radyo Sputnik'te açıkladı: Vatandaş, muhalefetin de iktidarın da ekonomik durumu düzelteceğine inanmıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye vergi cenneti bir ülke haline geldi.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye’nin İzlanda zaferi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Eski Milletvekili Özgündüz: Mezhepçilik fitili ateşlemeye çalışanların planları suya düşüyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’yi ve Esad’ı yalnız bırakma çabası, Rusya’yı meşgul etme çabasıyla bağlantılı’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yeni dehşet dehlizi : Yenidoğan çetesi
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna konusunda kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:37+0300
2024-10-16T20:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
elina valtonen
batı
finlandiya
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_199973752abc2d80bc0a4cf42db94164.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalışan Batı'nın bu politikasıyla kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişelendiklerini söyledi.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times'a verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemekten giderek yorulduğunu ve Batılı devletlerin çatışmanın bir şekilde çözülmesini ümit ettiklerini belirtmişti.Zaharova bir basın toplantısında Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in cümlelerini şu şekilde değerlendirdi:Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemekten yorulduklarına dair sözlerin temelde gidişatın planladıkları senaryoya uygun gitmediği endişesine dayandığını söyledi. Zaharova aynı zamanda Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve Finlandiyalı yetkililerin ülkenin Kiev rejimine gerektiği sürece yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.Zaharova açıklamasını, “Bana göre, tavırlarını bir şekilde düzeltmeleri gerekiyor, aksi takdirde bu aptalca görünecektir” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdden-ukraynanin-natoya-davet-edilmesine-ret-durum-elverislidegil-1089305192.html
rusya
ukrayna
batı
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_5d823c94cd6fbd702146b6552e8933d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, elina valtonen, batı, finlandiya, vladimir zelenskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, elina valtonen, batı, finlandiya, vladimir zelenskiy

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi

20:37 16.10.2024
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna konusunda kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalışan Batı'nın bu politikasıyla kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişelendiklerini söyledi.
Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times'a verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemekten giderek yorulduğunu ve Batılı devletlerin çatışmanın bir şekilde çözülmesini ümit ettiklerini belirtmişti.
Zaharova bir basın toplantısında Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in cümlelerini şu şekilde değerlendirdi:
Psikolojik olarak kendilerini etkilediler ve bir çıkmaza doğru sürüklediler. Önce Rusya tehdidini ortaya attılar, sonra kendilerinin Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratacaklarına dair bir hikaye uydurmaya başladılar. Ardından Ukrayna meselesini her yönüyle manipüle etmeye çalıştılar. Zelenskiy'i bir tür idol olarak tüm ülkelerin baş köşesine oturttular. Ve sonunda cevabı belirsiz bir soruyla karşı karşıya kaldılar: Bundan sonra ne olacak?
Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemekten yorulduklarına dair sözlerin temelde gidişatın planladıkları senaryoya uygun gitmediği endişesine dayandığını söyledi. Zaharova aynı zamanda Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve Finlandiyalı yetkililerin ülkenin Kiev rejimine gerektiği sürece yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.
Zaharova açıklamasını, “Bana göre, tavırlarını bir şekilde düzeltmeleri gerekiyor, aksi takdirde bu aptalca görünecektir” cümlesiyle tamamladı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
Ukrayna krizi
ABD'den Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesine ret: 'Durum elverişli değil'
17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала