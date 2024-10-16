https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-bati-ukrayna-meselesinde-kendini-bir-cikmaza-surukledi-1089312861.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna konusunda kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:37+0300
2024-10-16T20:37+0300
2024-10-16T20:37+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalışan Batı'nın bu politikasıyla kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişelendiklerini söyledi.Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times'a verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemekten giderek yorulduğunu ve Batılı devletlerin çatışmanın bir şekilde çözülmesini ümit ettiklerini belirtmişti.Zaharova bir basın toplantısında Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in cümlelerini şu şekilde değerlendirdi:Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemekten yorulduklarına dair sözlerin temelde gidişatın planladıkları senaryoya uygun gitmediği endişesine dayandığını söyledi. Zaharova aynı zamanda Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve Finlandiyalı yetkililerin ülkenin Kiev rejimine gerektiği sürece yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.Zaharova açıklamasını, “Bana göre, tavırlarını bir şekilde düzeltmeleri gerekiyor, aksi takdirde bu aptalca görünecektir” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdden-ukraynanin-natoya-davet-edilmesine-ret-durum-elverislidegil-1089305192.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, elina valtonen, batı, finlandiya, vladimir zelenskiy
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Batı, Ukrayna meselesinde kendini bir çıkmaza sürükledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna konusunda kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişe duyduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya çalışan Batı'nın bu politikasıyla kendisini çıkmaza sürüklediğini ve olayların planlanan senaryoya göre gelişmemesinden endişelendiklerini söyledi.
Daha önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Financial Times'a verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'yı desteklemekten giderek yorulduğunu ve Batılı devletlerin çatışmanın bir şekilde çözülmesini ümit ettiklerini belirtmişti.
Zaharova bir basın toplantısında Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen'in cümlelerini şu şekilde değerlendirdi:
Psikolojik olarak kendilerini etkilediler ve bir çıkmaza doğru sürüklediler. Önce Rusya tehdidini ortaya attılar, sonra kendilerinin Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratacaklarına dair bir hikaye uydurmaya başladılar. Ardından Ukrayna meselesini her yönüyle manipüle etmeye çalıştılar. Zelenskiy'i bir tür idol olarak tüm ülkelerin baş köşesine oturttular. Ve sonunda cevabı belirsiz bir soruyla karşı karşıya kaldılar: Bundan sonra ne olacak?
Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev'i desteklemekten yorulduklarına dair sözlerin temelde gidişatın planladıkları senaryoya uygun gitmediği endişesine dayandığını söyledi. Zaharova aynı zamanda Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e yardımın iki katına çıkarılması çağrısında bulunduğunu ve Finlandiyalı yetkililerin ülkenin Kiev rejimine gerektiği sürece yardım etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.
Zaharova açıklamasını, “Bana göre, tavırlarını bir şekilde düzeltmeleri gerekiyor, aksi takdirde bu aptalca görünecektir” cümlesiyle tamamladı.