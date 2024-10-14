https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sahte-altinlari-piyasaya-surduler-16-supheli-tutuklandi-1089210152.html
Sahte altınları piyasaya sürdüler: 16 şüpheli tutuklandı
Sahte altınları piyasaya sürdüler: 16 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T14:56+0300
2024-10-14T14:56+0300
2024-10-14T14:56+0300
ekonomi
altın
kahramanmaraş
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte üretilen sahte altının Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'de piyasaya sürüldüğü belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.Onikişubat ilçesindeki sahte altın imalathanesinde, redresör, yaldızlama makinesi, 1 micrometre cihazı, 1 altın eritme sobası, 1 maskal makinesi, 2 mihenk taşı, altın ayar suyu, parlatma bilyesi, parlatma iğnesi, 20 gram altın, 1 hassas terazi ve ölçü kalıbı ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, kahramanmaraş, tutuklama
altın, kahramanmaraş, tutuklama
Sahte altınları piyasaya sürdüler: 16 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte üretilen sahte altının Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'de piyasaya sürüldüğü belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.
Onikişubat ilçesindeki sahte altın imalathanesinde, redresör, yaldızlama makinesi, 1 micrometre cihazı, 1 altın eritme sobası, 1 maskal makinesi, 2 mihenk taşı, altın ayar suyu, parlatma bilyesi, parlatma iğnesi, 20 gram altın, 1 hassas terazi ve ölçü kalıbı ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.