https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/sahte-altinlari-piyasaya-surduler-16-supheli-tutuklandi-1089210152.html

Sahte altınları piyasaya sürdüler: 16 şüpheli tutuklandı

Sahte altınları piyasaya sürdüler: 16 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde düzenlenen sahte altın operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T14:56+0300

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ekonomi

altın

kahramanmaraş

tutuklama

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte üretilen sahte altının Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin'de piyasaya sürüldüğü belirlendi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş ve Eskişehir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.Onikişubat ilçesindeki sahte altın imalathanesinde, redresör, yaldızlama makinesi, 1 micrometre cihazı, 1 altın eritme sobası, 1 maskal makinesi, 2 mihenk taşı, altın ayar suyu, parlatma bilyesi, parlatma iğnesi, 20 gram altın, 1 hassas terazi ve ölçü kalıbı ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

kahramanmaraş

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altın, kahramanmaraş, tutuklama