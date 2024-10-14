https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-koy-ele-gecirildi-1089207381.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi’nde bir köy ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi’nde bir köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardığı bildirilirken son bir gün içerisinde 2 binden fazla... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:37+0300
2024-10-14T13:37+0300
2024-10-14T13:49+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
zaporojye bölgesi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye Bölgesi’nin Levadnoye köyünü kontrol altına aldığı ifade edildi. Ukrayna ordusunun 120 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybettiği kaydedildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 490 asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 620 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 465 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 25 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS füzesi ve 25 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-asker-ukrayna-ordusundaki-yabancilar-ruslari-gorunce-ilk-kacanlardan-oluyor-1089197062.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi’nde bir köy ele geçirildi
13:37 14.10.2024 (güncellendi: 13:49 14.10.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardığı bildirilirken son bir gün içerisinde 2 binden fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye Bölgesi’nin Levadnoye köyünü kontrol altına aldığı ifade edildi. Ukrayna ordusunun 120 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybettiği kaydedildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 490 asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 620 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 465 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 25 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS füzesi ve 25 insansız hava aracını engelledi.