https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-koy-ele-gecirildi-1089207381.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi’nde bir köy ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye Bölgesi’nde bir köy ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Bölgesi’nde bir yerleşim birimini Ukrayna işgalinden kurtardığı bildirilirken son bir gün içerisinde 2 binden fazla... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T13:37+0300

2024-10-14T13:37+0300

2024-10-14T13:49+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada, ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye Bölgesi’nin Levadnoye köyünü kontrol altına aldığı ifade edildi. Ukrayna ordusunun 120 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybettiği kaydedildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 490 asker ve ABD yapımı M113 dahil iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve üç karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 620 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve dokuz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 465 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 25 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı bir HIMARS füzesi ve 25 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-asker-ukrayna-ordusundaki-yabancilar-ruslari-gorunce-ilk-kacanlardan-oluyor-1089197062.html

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