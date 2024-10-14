https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-asker-ukrayna-ordusundaki-yabancilar-ruslari-gorunce-ilk-kacanlardan-oluyor-1089197062.html
Rus asker: Ukrayna ordusundaki yabancılar Rusları görünce ilk kaçanlardan oluyor
Rus asker: Ukrayna ordusundaki yabancılar Rusları görünce ilk kaçanlardan oluyor
Sputnik Türkiye
Rus asker Beton, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin, Rus taarruz gruplarının yaklaştığını görünce kaçanların başında yer aldığını... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T10:49+0300
2024-10-14T10:49+0300
2024-10-14T10:50+0300
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yabancı militan
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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Batı’ Askeri Grubu askerlerine verilen eğitimden sorumlu olan Baş Eğitim Uzmanı ‘Beton’, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusu saflarında yer alan yabancı militanların Rus birlikler taarruza geçince ilk kaçanlardan olduğunu anlattı.Rus asker, “Taarruzumuz başlayınca onlar ilk kaçanlardan oluyor” ifadesini kullandı.Yabancı militanların Ukraynalı askerlerin moralini ve motivasyonunu yükseltmek için mevzilere yerleştirildiğini, çünkü Ukraynalıların büyük kısmının neden savaştığını anlamadığını dile getiren ‘Beton’, şunu dedi: Daha önce Ukraynalı askerler ve yabancı paralı militanlar arasında, onlara farklı koşulların sağlandığı nedeniyle çatışmaların yaşandığı bildirilmişti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/macaristan-ukraynanin-natoya-kabul-edilmesi-3-dunya-savasi-anlamina-gelecek-1089193185.html
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, aleksandr bortnikov
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, aleksandr bortnikov
Rus asker: Ukrayna ordusundaki yabancılar Rusları görünce ilk kaçanlardan oluyor
10:49 14.10.2024 (güncellendi: 10:50 14.10.2024)
Rus asker Beton, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin, Rus taarruz gruplarının yaklaştığını görünce kaçanların başında yer aldığını belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Batı’ Askeri Grubu askerlerine verilen eğitimden sorumlu olan Baş Eğitim Uzmanı ‘Beton’, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusu saflarında yer alan yabancı militanların Rus birlikler taarruza geçince ilk kaçanlardan olduğunu anlattı.
Rus asker, “Taarruzumuz başlayınca onlar ilk kaçanlardan oluyor” ifadesini kullandı.
Yabancı militanların Ukraynalı askerlerin moralini ve motivasyonunu yükseltmek için mevzilere yerleştirildiğini, çünkü Ukraynalıların büyük kısmının neden savaştığını anlamadığını dile getiren ‘Beton’, şunu dedi:
Yabancılar savaşmıyor. Onlar daha ziyade, seferber edilen Ukraynalı askerin moralini yükseltmek için orada. Ama tehlike büyüyünce de ilk kaçanlardan oluyorlar.
Daha önce Ukraynalı askerler ve yabancı paralı militanlar arasında, onlara farklı koşulların sağlandığı nedeniyle çatışmaların yaşandığı bildirilmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını bildirmişti.