https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/rus-asker-ukrayna-ordusundaki-yabancilar-ruslari-gorunce-ilk-kacanlardan-oluyor-1089197062.html

Rus asker: Ukrayna ordusundaki yabancılar Rusları görünce ilk kaçanlardan oluyor

Rus asker: Ukrayna ordusundaki yabancılar Rusları görünce ilk kaçanlardan oluyor

Sputnik Türkiye

Rus asker Beton, Ukrayna ordu saflarında savaşan yabancı paralı askerlerin, Rus taarruz gruplarının yaklaştığını görünce kaçanların başında yer aldığını... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T10:49+0300

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ukrayna krizi

rusya

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna

ukrayna ordusu

paralı asker

yabancı militan

aleksandr bortnikov

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Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Batı’ Askeri Grubu askerlerine verilen eğitimden sorumlu olan Baş Eğitim Uzmanı ‘Beton’, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusu saflarında yer alan yabancı militanların Rus birlikler taarruza geçince ilk kaçanlardan olduğunu anlattı.Rus asker, “Taarruzumuz başlayınca onlar ilk kaçanlardan oluyor” ifadesini kullandı.Yabancı militanların Ukraynalı askerlerin moralini ve motivasyonunu yükseltmek için mevzilere yerleştirildiğini, çünkü Ukraynalıların büyük kısmının neden savaştığını anlamadığını dile getiren ‘Beton’, şunu dedi: Daha önce Ukraynalı askerler ve yabancı paralı militanlar arasında, onlara farklı koşulların sağlandığı nedeniyle çatışmaların yaşandığı bildirilmişti.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını bildirmişti.

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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, yabancı militan, aleksandr bortnikov