https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/maaslara-zam-hesabi-surerken-imfden-turkiyeye-kritik-uyari-daha-fazla-sikilastirmaya-hazir-olun-1089132407.html

Maaşlara zam hesabı sürerken IMF'den Türkiye'ye kritik uyarı: 'Daha fazla sıkılaştırmaya hazır olun'

Maaşlara zam hesabı sürerken IMF'den Türkiye'ye kritik uyarı: 'Daha fazla sıkılaştırmaya hazır olun'

Sputnik Türkiye

IMF, ücret artışlarında sıkı para politikalarından taviz verilmemesi gerektiğini vurgularken, enflasyonun kontrol altına alınması için Türkiye'nin daha fazla... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T10:37+0300

2024-10-12T10:37+0300

2024-10-12T11:11+0300

ekonomi

imf

imf

uluslararası para fonu (imf)

imf sözcüsü gerry rice

enflasyon

hiper enflasyon

gıda enflasyonu

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.Zam beklentileri sürüyorTürkiye, 2025 maaş zamlarını ve yeni vergi düzenlemelerini tartışırken, IMF’nin açıklamaları çalışanları endişelendirdi. Enflasyon beklentilerine odaklanan asgari ücretli, memur ve emekli kesimler, zam hesapları yaparken, IMF’nin sıkılaştırma vurgusu bu süreçte dikkat çekti.IMF'den kritik uyarılarIMF’nin 27 Eylül'de tamamladığı Türkiye'ye ilişkin 4. madde konsültasyonunda, Türkiye'nin mali duruşunun sıkılaştığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, geçen yıl boyunca alınan ekonomik kararların güveni yeniden canlandırdığı, kredi notlarını güçlendirdiği ve ekonomik dengesizliklerin azaltıldığı ifade edildi.Enflasyon tahmini: 2025’te yüzde 24IMF, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24 olarak açıkladı. Türkiye’nin iç talepteki daralmaya rağmen enflasyonu düşürme yolunda adımlar atması gerektiğini belirten IMF, Merkez Bankası’nın bu süreçte sıkı para politikasını sürdürmesinin kritik olduğunu vurguladı.Ekonomik Büyüme ve İşsizlik TahminleriTürkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3, 2025’te yüzde 2.7 oranında büyümesinin beklendiği açıklamada, işsizlik oranının ise 2025 yılında yüzde 9.9’a yükseldikten sonra kademeli olarak düşeceği öngörülüyor.Daha fazla reform çağrısıIMF, Türkiye’nin yapısal reformlar konusunda daha fazla adım atması gerektiğine dikkat çekerek, finansal istikrarın korunması ve mali reformların hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Mali Eylem Görev Gücü’nün gri listesinden çıkmanın olumlu bir gelişme olduğu belirtilirken, uzun vadeli büyüme için kapsayıcı politikaların önemi vurgulandı.IMF'nin bu değerlendirmeleri, Türkiye ekonomisindeki dengesizlikleri azaltma ve enflasyonla mücadele sürecinde atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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