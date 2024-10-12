https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/milyonlarca-kisiye-yeni-vergi-kredi-kartlarindan-gayrimenkul-ve-arac-aliminda-savunma-sanayii-1089132961.html
Milyonlarca kişiye yeni vergi: Kredi kartlarından, gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayii için para çekilecek
Milyonlarca kişiye yeni vergi: Kredi kartlarından, gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayii için para çekilecek
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin açıkladığı yeni vergi paketi, kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Paket kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T11:07+0300
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2024-10-12T11:14+0300
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savunma sanayii başkanlığı
savunma bakanı
milli savunma bakanlığı (msb)
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada yeni vergi paketiyle ilgili detayları paylaştı. Güler, "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz" dedi. Bu açıklama, vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı.46 milyar TL gelir bekleniyorBankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de 125 milyondan fazla kredi kartı bulunuyor. Bu kartların yüzde 49.2'sinin limiti 100 bin TL'nin üzerinde. Yapılan hesaplamalar, bu kartlardan toplanacak 750 TL'lik katkı payıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na 46 milyar TL'nin üzerinde bir gelir elde edileceğini gösteriyor.Gayrimenkul ve araç alımında da yeni vergilerVergi paketi sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmıyor. Güler, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, tapuda yapılan işlemlerden 375 lira, noterlerde sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci el araç alım satımında ise 1500 lira alınacağını açıkladı. Bu ek vergiler de devletin vergi gelirlerini artırma amacı taşıyor.Bu yeni düzenlemeler, özellikle kredi kartı kullanıcılarını ve gayrimenkul alım-satımı yapacak olanları yakından ilgilendiriyor. Savunma sanayiinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla getirilen bu ek vergiler, önümüzdeki dönemde geniş bir kesim üzerinde etkili olacak.
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Milyonlarca kişiye yeni vergi: Kredi kartlarından, gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayii için para çekilecek
11:07 12.10.2024 (güncellendi: 11:14 12.10.2024)
AK Parti'nin açıkladığı yeni vergi paketi, kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Paket kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL'lik bir kesinti yapılarak Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması öngörülüyor. Bu düzenleme, Türkiye genelinde 61 milyon kredi kartını kapsayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada yeni vergi paketiyle ilgili detayları paylaştı. Güler, "Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katkı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz" dedi. Bu açıklama, vatandaşlar arasında büyük yankı uyandırdı.
46 milyar TL gelir bekleniyor
Bankalararası Kart Merkezi ve Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de 125 milyondan fazla kredi kartı bulunuyor. Bu kartların yüzde 49.2'sinin limiti 100 bin TL'nin üzerinde. Yapılan hesaplamalar, bu kartlardan toplanacak 750 TL'lik katkı payıyla, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na 46 milyar TL'nin üzerinde bir gelir elde edileceğini gösteriyor.
Gayrimenkul ve araç alımında da yeni vergiler
Vergi paketi sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmıyor. Güler, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, tapuda yapılan işlemlerden 375 lira, noterlerde sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci el araç alım satımında ise 1500 lira alınacağını açıkladı. Bu ek vergiler de devletin vergi gelirlerini artırma amacı taşıyor.
Bu yeni düzenlemeler, özellikle kredi kartı kullanıcılarını ve gayrimenkul alım-satımı yapacak olanları yakından ilgilendiriyor. Savunma sanayiinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla getirilen bu ek vergiler, önümüzdeki dönemde geniş bir kesim üzerinde etkili olacak.