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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/kanun-teklifi-tbmmye-sunuldu-kredi-kartlarindan-savunma-sanayi-fonu-ucreti-alinacak-1089111413.html
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak
Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak
Sputnik Türkiye
Savunma saniyesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T15:55+0300
2024-10-11T16:20+0300
ekonomi
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Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, düzenleme kapsamındaki muhasebe standartları uyarınca "yapılmakta olan yatırımlar" hesabında takip edilen tutarların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan ve bu hesabın alt hesabında izlenen düzeltme farkları, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.Özel fon hesabında bulunan bu tutarlar, yatırımın tamamlanarak ilgili iktisadi kıymetin aktifleştirilmesi gereken dönemle bu dönemi takip eden 4 hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde dikkate alınacak. Bu düzenleme uyarınca özel fon hesabında izlenen ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu hesaplarda izlenen tutarlara ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak.Yatırım döneminde veya iktisadi kıymetin aktifleştirilmesinden sonra işin bırakılması veya özel fon hesabında izlenen söz konusu tutarların bir kısmının veya tamamının başka bir hesaba nakledilmesi ya da işletmeden çekilmesi hallerinde, bu düzenleme uyarınca dönem kazancında dikkate alınmayan tutarlar; işin bırakıldığı veya özel fon hesabının kısmen veya tamamen bu bent hükümlerine aykırı şekilde kullanıldığı dönemin kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.Motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler MTV kapsamına alınıyorDüzenlemeyle ayrıca halihazırda geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna; tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları da dahil ediliyor. Kapsama dahil edilen mükelleflerin hangi dönemden itibaren enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar/zarar farklarını vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate almayacakları, hangi durumlarda ise söz konusu düzeltme farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağına yönelik hüküm altına alınıyor.Bu hükümler, 1 Ocak 2024 tarihinden özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için 2024 yılında başlayan hesap döneminden geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına alınarak tarifesi belirleniyor. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak.Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacakSavunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.Tahsil edilen payların tamamının SSDF'ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.Pay ödenmeden işlem yapılmayacakTeklifle söz konusu gelirlerin tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler, tahsilatı yapan kurumların sorumlulukları, tahsil edilen tutarların Fon'a aktarılma zamanlarına ilişkin düzenlemeler de hüküm altına alınıyor.Buna göre, beyannamelerden alınan katılma payı, beyannamelerden alınan damga vergisi ile birlikte tahakkuk ettirilecek ve tahsilatı takip eden ay sonuna kadar Fon hesabına aktarılacak.Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.Kredi kartlarından katılma payı nasıl alınacak?Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.Katılma payı ödemekle yükümlü olanlar tarafından ödenmesi gereken Fon'a ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.Drone için yüzde 20 ÖTV uygulanacakKıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Samsun'da sınır ve koordinatları belirlenen alanda, yer seçim kararına uygun olarak imar planı kararıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulabilmesine imkan sağlanıyor.Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (dron), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (drone) için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html
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kredi, kredi kartı, meclis
kredi, kredi kartı, meclis

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu: Savunma Sanayi Fonu için kredi kartlarından 750 lira alınacak

15:55 11.10.2024 (güncellendi: 16:20 11.10.2024)
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Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
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Savunma saniyesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek. Sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin TL, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL katılma payı alınması öngörülüyor.
Savunma sanayi ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, düzenleme kapsamındaki muhasebe standartları uyarınca "yapılmakta olan yatırımlar" hesabında takip edilen tutarların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan ve bu hesabın alt hesabında izlenen düzeltme farkları, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilecek ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.
Özel fon hesabında bulunan bu tutarlar, yatırımın tamamlanarak ilgili iktisadi kıymetin aktifleştirilmesi gereken dönemle bu dönemi takip eden 4 hesap dönemi içerisinde eşit taksitler halinde dönem kazancının tespitinde dikkate alınacak. Bu düzenleme uyarınca özel fon hesabında izlenen ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu hesaplarda izlenen tutarlara ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak.
Yatırım döneminde veya iktisadi kıymetin aktifleştirilmesinden sonra işin bırakılması veya özel fon hesabında izlenen söz konusu tutarların bir kısmının veya tamamının başka bir hesaba nakledilmesi ya da işletmeden çekilmesi hallerinde, bu düzenleme uyarınca dönem kazancında dikkate alınmayan tutarlar; işin bırakıldığı veya özel fon hesabının kısmen veya tamamen bu bent hükümlerine aykırı şekilde kullanıldığı dönemin kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler MTV kapsamına alınıyor

Düzenlemeyle ayrıca halihazırda geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna; tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları da dahil ediliyor. Kapsama dahil edilen mükelleflerin hangi dönemden itibaren enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar/zarar farklarını vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate almayacakları, hangi durumlarda ise söz konusu düzeltme farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağına yönelik hüküm altına alınıyor.
Bu hükümler, 1 Ocak 2024 tarihinden özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için 2024 yılında başlayan hesap döneminden geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamına alınarak tarifesi belirleniyor. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak.

Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak

Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kaynaklarının artırılması amacıyla Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor.
Buna göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacak.
Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.
Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.
Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.
Tahsil edilen payların tamamının SSDF'ye aktarılması amacıyla düzenlemede yer alan hükümlerin yanı sıra noterlerde yapılan işlemlerden alınacak katılma paylarından noterlere herhangi bir pay veya aidat ödenmeyecek.
Söz konusu tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Pay ödenmeden işlem yapılmayacak

Teklifle söz konusu gelirlerin tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler, tahsilatı yapan kurumların sorumlulukları, tahsil edilen tutarların Fon'a aktarılma zamanlarına ilişkin düzenlemeler de hüküm altına alınıyor.
Buna göre, beyannamelerden alınan katılma payı, beyannamelerden alınan damga vergisi ile birlikte tahakkuk ettirilecek ve tahsilatı takip eden ay sonuna kadar Fon hesabına aktarılacak.
Tapu ve kadastro işlemlerinden alınan tutarlar işlemden önce vergi dairesine ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan memurlar, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.

Kredi kartlarından katılma payı nasıl alınacak?

Kredi kartlarına yönelik katılma payı, kartı çıkaran kuruluşlar tarafından her yılın ocak ayının 5'inci günü itibarıyla kart hamilinin hesabına yansıtılacak, ilgili dönem hesap ekstresinde gösterilecek, kart hamilinden tahsil edilen tutar tahsilatı izleyen ayda verilmesi gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesiyle beyan edilecek ve bu verginin ödeme süresi içerisinde ödenecek. Yıl içinde alınan veya limiti anılan bent kapsamına giren kartlara ait katılma payı, kartın kullanıma açıldığı veya limit artışının yapıldığı ayın hesabına yansıtılacak, bu bent kapsamında ödenecek.
Noterlerde yapılan işlemlerden alınan katılma payları satış, devir, tescil işlemleri esnasında, diğer işlemlerde noterlik ücreti ile birlikte noterler tarafından tahsil edilecek ve Noterlik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca beyan edilerek ödenecek. Söz konusu pay ödenmeden işlem yapılmayacak. Pay ödenmeden işlem yapılması durumunda işlemi yapan noterler, payı ödemekle yükümlü olanlar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacak.
Katılma payı ödemekle yükümlü olanlar tarafından ödenmesi gereken Fon'a ait meblağ hakkında Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.
Katılma payına ilişkin hükümler, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Drone için yüzde 20 ÖTV uygulanacak

Kıyı Kanunu'nda yapılan değişiklikle Samsun'da sınır ve koordinatları belirlenen alanda, yer seçim kararına uygun olarak imar planı kararıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulabilmesine imkan sağlanıyor.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, insansız hava taşıtları (dron), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklar (drone) için yüzde 20 ÖTV uygulanacak.
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
EKONOMİ
Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı: Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?
28 Eylül, 09:36
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