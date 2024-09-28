https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html

Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı: Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?

Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı: Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası ve BDDK, bireysel kredi kartı borçları için yeni bir yapılandırma düzenlemesi yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi kartı ve... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T09:36+0300

2024-09-28T09:36+0300

2024-09-28T09:36+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz

faiz oranı

faiz oranları

faiz artırımı

kilit faiz oranı

faiz artırımı

faiz indirimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1e/1082222084_0:162:2472:1553_1920x0_80_0_0_9f108cf0df826d27683dc1c68128e3b7.jpg

Yeni karara göre kredi kartı borcu olanlar, ödemekte zorlandıkları borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Yapılandırma kapsamında, her ay ödenecek taksit miktarı o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırma işlemi sonrası, borcun yarısı ödenene kadar kredi kartı limiti artırılamayacak. Ancak kartın kalan limiti kullanılmaya devam edilebilecek.Yapılandırma faiz oranı yüzde 3.11Kredi kartı borçlarını yapılandırmak isteyenler için uygulanacak faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu oran, Merkez Bankası'nın referans faiz oranına göre hesaplanıyor ve borçların vade süresine göre değişebiliyor. Örneğin, 50 bin TL borcun 12 ay vade ile yapılandırılması durumunda toplam geri ödeme tutarı 64 bin TL’ye ulaşacak, aylık taksit ise 5.340 TL olacak. Aynı borç 60 ay vadeye yayılırsa toplam ödeme 133 bin TL olacak ve aylık taksit 2.228 TL olarak hesaplanacak.Yapılandırma sonrası kredi̇ kartı kullanılabilecek mi̇?Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.İhtiyaç kredilerine de yapılandırma i̇mkanıMilliyet'te yer alan habere göre ihtiyaç kredisi borçları da 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Bu yapılandırma, 30 gün veya daha uzun süredir ödenmemiş anapara ve faiz borçlarını kapsıyor. Borçlular, yapılandırma için başvuru yaparak, ilave kredi kullanmadan borçlarını yeniden düzenleyebilecek.Kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklikKredi kartı asgari ödeme tutarlarında da önemli değişiklikler yapıldı. 50 bin TL ve altındaki kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacak. 50 bin TL’nin üzerindeki borçlar için ise bu oran yüzde 40 olacak. Ayrıca, kredi kartı borcuna uygulanacak azami faiz oranları da yeniden düzenlendi. Kasım ayı itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, borç miktarına bağlı olarak kredi kartı faiz oranları değişecek.Faiz oranları ne zaman uygulanacak?TCMB’nin yeni kararlarına göre, bireysel kredi kartlarına uygulanacak faiz oranları 24 Ekim’de açıklanacak ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra, borç oranına göre değişen faiz oranları devreye girecek. Düşük borcu olan kullanıcılar daha düşük faiz ödeyecek. Azami faiz oranı yüzde 5 olarak sabit tutuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/konut-kredisi-faiz-oranlari-konut-kredisi-sartlari-dusuk-faizli-ev-kredisi-sartlari-konut-fiyatlar-1088493186.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kredi kartı yapılandırma, kredi kartı borcu yapılandırma, kredi kartı, kredi kartı haberleri, kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi, faizsiz kredi veren bankalar, faizsiz kredi kampanyaları, kredi kartı, kredi kartı faiz hesaplama, kredi kartı düzenlemesi