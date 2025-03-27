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SON DAKİKA | Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
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Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir saldırgan, Dam Meydanı yakınlarında 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından yakalandı... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T18:42+0300
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amsterdam, hollanda
amsterdam, hollanda

Amsterdam'da bıçaklı saldırı: 5 kişi yaralandı

18:42 27.03.2025
© Fotoğraf : Twitter / AmichaiStein1Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda 'şüpheli durum' incelemesi
Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda 'şüpheli durum' incelemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© Fotoğraf : Twitter / AmichaiStein1
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir saldırgan, Dam Meydanı yakınlarında 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından yakalandı. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.
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