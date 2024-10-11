Adalet Bakanı Tunç: Kadına şiddet kırmızı çizgimiz, kadınlarımızı korumalıyız

Sürekli eleştiri konusu olan, bazı suçların ceza alt sınırlarının çok aşağıda olduğu yönünde bilim insanlarımızın, hukukçularımızın, uygulayıcılarımızın görüşleri var. O suç tipleriyle ilgili birtakım düzenlemeler yapılabilir, denetimli serbestlik uygulamalarıyla ilgili bazı sınırlamalar getirilebilir. Tüm bunları alternatifli olarak, koşullu salıverme süreleriyle ilgili özellikle çocuk istismarının önlenmesi, kadın cinayetlerinin en aza indirilmesi, yok edilmesi konusunda çok hassasız. Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik her türlü kötülük, insanlığa, geleceğimize ihanettir. Çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler, çocuklarımız. Her birinin elinde cep telefonları ve o cep telefonlarıyla maalesef karşılarında kimliğini gizleyen suç şebekeleri. O nedenle siber suçlar bakımından da artık çok daha etkili, nasıl polisimiz devriye geziyor, fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa özellikle kimliğin gizlendiği, gizlenerek suçların işlendiği sanal dünyada devriyelerimizi daha da artırarak hukuk içinde onlarla da mücadele etmeliyiz.

O alandaki mücadele biraz kolay değil. Çünkü kimliğini gizleyerek, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yargı kararlarını uygulama noktasındaki çekimserliği ve sorumsuzluğu da diyebiliriz ama biz o şirketlere de şunu söylüyoruz; 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kurallarına vatandaşlarımız, şirketlerimiz uyuyorsa siz de bu ülkede hizmet veriyorsanız, bu ülkenin imkanlarıyla, bu ülkenin insanlarına hizmet veriyorsanız o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk kurallarına, kanunlarına da sizler uymak zorundasınız.' Suçun önlenmesi bakımından bize destek olan sosyal medya şirketleri yayınlarına devam eder. Basın, fikir ve düşünce özgürlüğünün alabildiğine yanındayız. Fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü demek, o suç işleyenlere zemin hazırlamak demek, özgürlük kapsamında olmaz. Bu anlamdaki kararlılığımızı da hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarımızla, yargımızla sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.