https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/bakan-tunc-darbe-anayasasiyla-yolumuza-devam-etmek-bizim-icin-aslinda-bir-yuz-karasi-1089111277.html

Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası

Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T15:49+0300

2024-10-11T15:49+0300

2024-10-11T15:49+0300

türkiye

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

darbe

anayasa

infaz

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Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzunda yükseleceğini söyledi.Bakan Tunç, Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için de önemli reformlar yaptıklarını dile getirerek, "Daha yapmamız gerekenler de var. Bir kere Avrupa Birliği adaylık sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlar var. Bunun yanı sıra yine ülke olarak bizim vatandaşlarımızın hakkı, hukuki için gerçekleştirmek durumunda olduğumuz milli iradeyi esas alan, demokrasiyi daha da güçlendiren önemli reformlara imza attık." diye konuştu.Temel kanunların tamamını yenilediklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin "soruşturma", "dava aşaması" ve "infaz" olmak üzere üç aşaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Darbeciler yargılanamaz' diye bir hüküm vardı'Yeni anayasa hedefinden vazgeçmediklerini anlatan Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değildir." dedi.

türkiye

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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, darbe, anayasa, infaz