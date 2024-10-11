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Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası
Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
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Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzunda yükseleceğini söyledi.Bakan Tunç, Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için de önemli reformlar yaptıklarını dile getirerek, "Daha yapmamız gerekenler de var. Bir kere Avrupa Birliği adaylık sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlar var. Bunun yanı sıra yine ülke olarak bizim vatandaşlarımızın hakkı, hukuki için gerçekleştirmek durumunda olduğumuz milli iradeyi esas alan, demokrasiyi daha da güçlendiren önemli reformlara imza attık." diye konuştu.Temel kanunların tamamını yenilediklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin "soruşturma", "dava aşaması" ve "infaz" olmak üzere üç aşaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Darbeciler yargılanamaz' diye bir hüküm vardı'Yeni anayasa hedefinden vazgeçmediklerini anlatan Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değildir." dedi.
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adalet bakanlığı, yılmaz tunç, darbe, anayasa, infaz
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, darbe, anayasa, infaz

Bakan Tunç: Darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası

15:49 11.10.2024
© AA / Akın ÇeliktaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© AA / Akın Çeliktaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değildir." dedi.
Tunç, İstanbul Gedik Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzunda yükseleceğini söyledi.
Bakan Tunç, Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşabilmesi için de önemli reformlar yaptıklarını dile getirerek, "Daha yapmamız gerekenler de var. Bir kere Avrupa Birliği adaylık sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlar var. Bunun yanı sıra yine ülke olarak bizim vatandaşlarımızın hakkı, hukuki için gerçekleştirmek durumunda olduğumuz milli iradeyi esas alan, demokrasiyi daha da güçlendiren önemli reformlara imza attık." diye konuştu.
Temel kanunların tamamını yenilediklerini aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"O süreç içerisinde yenilediğimiz 80 yıllık, artık toplumun ihtiyacına cevap vermeyen ceza kanunları, borçlar kanunları, ticaret kanunları, özel hukuk ve ceza mevzuatı tamamı yenilendi. Ama süreç içerisinde geçtiğimiz 20 yılda da tekrar yenileme ihtiyacı doğan durumlar oldu. Çünkü toplum gelişiyor, toplumun ihtiyaçları değişiyor, teknoloji gelişiyor, bilişim sistemleri ve tüm bunlar yeni suç tiplerinin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Buna paralel hızlı bir şekilde mevzuatımızı da toplum ihtiyaçlarına, gelişen duruma uyarlamak durumunda kalıyoruz. O nedenle de planlı bir çaba içerisinde, yargı reformu, strateji belgeleri kapsamında da sürekli bir yenileme içerisindeyiz."
Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin "soruşturma", "dava aşaması" ve "infaz" olmak üzere üç aşaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Yargının etkinliğini sağlayacak, suç işlenmesini en aza indirecek, işleyene de hak ettiği cezai yaptırımı uygulayacak sistemi, bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ilaveten yeni gelişen durumlar sonrasında da yeni düzenlemelerle hayata geçireceğiz. Denetimli serbestlik uygulamaları, koşullu salıverme uygulamalarıyla ilgili ve bazı suç tiplerinin artmış olması ve bu artış sebeplerinin gerek mevzuatımızdan kaynaklanan sebepleri gerek diğer sebepleri, bunların hepsi. Şu anda, bizim özellikle önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandıktan sonra Meclis'imize yasal düzenlemeler olarak getireceğimiz konular var. Hızlı bir şekilde kanunlaştırarak yine uygulamada yargının gecikmeden tecelli edebilmesi, hukukun üstünlüğüne dayanan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi ve vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyeti en üst noktaya taşımanın gayretinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

'Darbeciler yargılanamaz' diye bir hüküm vardı'

Yeni anayasa hedefinden vazgeçmediklerini anlatan Tunç, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başında artık darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek bizim için aslında bir yüz karası. Darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla demokratik hukuk devletinin yönetilmesi doğru bir şey değildir." dedi.
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