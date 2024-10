https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/adalet-bakani-tunc-temel-hak-ve-ozgurlukleri-one-alan-bir-anayasayla-yolumuza-devametmemizlazim-1089064659.html

Adalet Bakanı Tunç: Temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayla yolumuza devam etmemiz lazım

Adalet Bakanı Tunç: Temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayla yolumuza devam etmemiz lazım

Adalet Bakanı Tunç, Mudanya Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, darbe anayasasıyla yönetilmenin, demokratik bir hukuk devletine... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde tartışılan 'cezasızlık' algısına yönelik eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek, 1.5 yıldır hazırlıklarını sürdürdükleri Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.Uluslararası alandaki adaletsizliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Birleşmiş Milletler kürsüsü dahil her yerde sürekli dile getirildiğini kaydeden Tunç, "Uluslararası sistemin artık insanlığın sorunlarına cevap veremediğini, uluslararası kuruluşların etkisiz olduğunu, dünyadaki sıkıntıları çözme noktasında başarısız olduğunu ve dünyanın 5'ten büyük olduğunu ve daha adil bir dünya mümkün olduğunu her fırsatta söylüyoruz" ifadesini kullandı.'Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada adaletin ve hakkaniyetin sözcülüğünü, insan haklarının savunuculuğunu yapan bir lider'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada adaletin ve hakkaniyetin sözcülüğünü, insan haklarının savunuculuğunu yapan bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:'Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz'Bakan Tunç, Türkiye'de daha güvenilir, gecikmeyen, hukukun üstünlüğüne dayanan ve öngörülebilir bir adalet sisteminin tesisi noktasında çok mesafeler aldıklarını dile getirdi.Düşünce ve ifade özgürlüğünün önünün açıldığını anımsatan Tunç, "Düşünce ve ifade özgürlüğü, evrensel hukukta gerek Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerek bizim Anayasa'mızın 26'ncı maddesinde sınırı var. Düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğünün olmadığı bir yerde gelişme olmaz" değerlendirmesini yaptı.Özgürlüklerin, düşünce ve ifadenin kesinlikle kısıtlanamayacağını vurgulayan Tunç, "Ancak belli şartlarda kısıtlanabilir. O da şiddeti teşvik ediyorsa şiddet çağrısı yapıyorsa orada artık düşünce özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla özellikle ülkemiz terörle mücadele eden bir ülke. 40 yıldan bu yana PKK terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Hemen yanı başımızda bir terör devleti kurulmaya çalışıldı. Son 5-6 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Diğer yandan 15 Temmuz'da hain bir darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. O darbeci teröristlerle mücadele sürecimiz hem yargı alanında var, hem diğer alanlarda devam ediyor. Dolayısıyla terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken de iktidarıyla, muhalefetiyle birlik olmak durumundayız. Birlik ve beraberlik içinde milletimizin huzurunu, güvenliğini sağlayabiliriz" diye konuştu.'Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var'Tunç, Türkiye'nin 22 yıldan bu yana temel hak ve özgürlüklerin alanının daha da genişletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Toplumun huzurunu bozan suç şebekelerine hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz'Tunç, suç ve suçluyla mücadelede suçun önlenmesi, soruşturma, dava ve infaz aşamalarının birbirinden değerli olduğunu belirtti.Bu anlamda caydırıcılığı sağlamak, özellikle suç işlenmesini önlemek, suç işleyenlerin cezalarını çektikten sonra topluma kazandırılmasını sağlayabilmek için çok önemli çalışmalar yaptıklarını, bundan sonra da özellikle gelişen durumlar nedeniyle yapmak durumunda olduklarını anlatan Tunç, şunları söyledi:'Darbe anayasasıyla yönetilmek, demokratik bir hukuk devletine yakışmaz'Tunç, Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura'nın yapıları, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin demokratik hukuk devleti ilkelerine daha uygun hale getirilebilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.Özellikle bu kurum ve kuruluşların bundan sonra milli iradenin, demokrasinin önünü kesmemesi için ve vesayetçi ruhtan tamamen arınmak için yapılacaklar olduğunu bildiren Tunç, şunları kaydetti:'Temel hak ve özgürlükleri öne alan bir anayasayla yolumuza devam etmemiz lazım'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Tunç, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

