https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/adalet-bakani-tunc-kadina-karsi-islenen-suclarin-cezalari-agir-hale-getirilmisti-daha-da-etkin-1089007637.html
Adalet Bakanı Tunç: Kadına karşı işlenen suçların cezaları ağır hale getirilmişti, daha da etkin uygulanacak
Adalet Bakanı Tunç: Kadına karşı işlenen suçların cezaları ağır hale getirilmişti, daha da etkin uygulanacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına karşı işlenen suçların cezaları diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti. Daha etkin uygulanması yönünde... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T12:03+0300
2024-10-09T12:03+0300
2024-10-09T12:39+0300
türkiye
adalet bakanı
kadına yönelik şiddet
yılmaz tunç
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddet cezalarına ilişkin konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cumhurbaskani-erdogan-gundemimizin-en-basi-hep-egitim-oldu-diyerek-konustu-81-vilayetimizde-1088968327.html
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adalet bakanı, kadına yönelik şiddet, yılmaz tunç
adalet bakanı, kadına yönelik şiddet, yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç: Kadına karşı işlenen suçların cezaları ağır hale getirilmişti, daha da etkin uygulanacak
12:03 09.10.2024 (güncellendi: 12:39 09.10.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadına karşı işlenen suçların cezaları diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti. Daha etkin uygulanması yönünde çabalarımız var" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddet cezalarına ilişkin konuştu:
Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadına karşı işlenen suçların cezaları diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti. Daha etkin uygulanması yönünde çabalarımız var