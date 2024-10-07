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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Rus medyasıyla ilgili raporu önyargılı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Rus medyasıyla ilgili raporu önyargılı
Sputnik Türkiye
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşunun Rus medyasının Balkanlar'daki nüfuzunu artırdığına dair raporu hakkında konuşan Vucic, son... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:19+0300
2024-10-07T16:26+0300
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aleksandr vucic
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Pink TV kanalında 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' örgütünün Rus medyasının Balkanlar'daki faaliyetlerine ilişkin raporunu değerlendirdi.Vucic, "Sırbistan, Russia Today ve diğer bazı medya kuruluşlarının burada çalışması nedeniyle eleştirildi, halbuki hayatımız boyunca bize başka bir tarafın da olması gerektiği, her şeyi duymamız gerektiği öğretildi. Fakat şimdi her şeye o kadar önyargılı bakılıyor ki, her ikisini dinlerseniz, siz her iki tarafın da düşmanı oluyorsunuz" dedi.'RSF, küresel jandarma rolünü yerine getiriyor'Sırbistan Kamu ve Kültür Diplomasisi Ofisi Direktörü Arnaud Gouillon da, Sputnik Sırbistan'a yaptığı açıklamada, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in sözde medya özgürlüğü için mücadele ettiğini, ancak gerçekte 'küresel jandarma' rolü oynadıklarını söyledi.“Küresel Batı ideolojisine uymayan tüm medyanın cezalandırılması gerektiğine inanıyorlar. Sınır Tanımayan Gazeteciler, AB'nin Sırbistan'a baskı yapmasını ve siyasi nedenlerle sevmedikleri Sputnik gibi bazı medya kuruluşlarının Belgrad tarafından yasaklamasını fiilen talep etti" diyen Gouillon, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.Gouillon, Sırbistan yönetiminin ülkedeki özgürlük, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğüyle gurur duyduğunu da vurguladı.Simonyan da tepki göstermiştiSputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RSF'nin RT hakkında dört materyal yayınladığını kaydederek, "Batılı hükümetlere RT'nin nüfuzunun arttığını şikayet ediyorlar. Özellikle de Balkanlar, Fransa ve Latin Amerika'da. Hiçbir yaptırımın fayda etmediğinden de (şikayetçiler). Bundan dolayı başta RT olmak üzere Rus medya kuruluşlarının taktiğini anlatmak için yeni bir proje başlatıyorlar" demişti.RSF'nin başlatacağı yeni projenin de çare olmayacağı mesajını gönderen Simonyan, "Siz eski taktiğimizi anlatırken biz yenisini geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Batı, RT'yi başarısızlığın kılıfı olarak kullanıyor Batılı ülkeler, RT'nin konvansiyonel ve sosyal medyadaki etkisini Ukrayna'daki başarısızlıklarının kılıfı olarak kullanıyor.Çok sayıda Batılı ülke Rus medya kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygularken son yaptırım dalgası ABD hükümetinden gelmişti.ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik ve RT'in hesabını uygulamada kaldırdı.
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sırbistan, aleksandr vucic, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt, abd, yaptırım, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, sputnik, özgürlük, ifade özgürlüğü
sırbistan, aleksandr vucic, russia today (rt), sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rt, abd, yaptırım, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, sputnik, özgürlük, ifade özgürlüğü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Rus medyasıyla ilgili raporu önyargılı

16:19 07.10.2024 (güncellendi: 16:26 07.10.2024)
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşunun Rus medyasının Balkanlar'daki nüfuzunu artırdığına dair raporu hakkında konuşan Vucic, son derece önyargılı bir tutum sergilendiğinin altını çizdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Pink TV kanalında 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' örgütünün Rus medyasının Balkanlar'daki faaliyetlerine ilişkin raporunu değerlendirdi.

Vucic, "Sırbistan, Russia Today ve diğer bazı medya kuruluşlarının burada çalışması nedeniyle eleştirildi, halbuki hayatımız boyunca bize başka bir tarafın da olması gerektiği, her şeyi duymamız gerektiği öğretildi. Fakat şimdi her şeye o kadar önyargılı bakılıyor ki, her ikisini dinlerseniz, siz her iki tarafın da düşmanı oluyorsunuz" dedi.

'RSF, küresel jandarma rolünü yerine getiriyor'

Sırbistan Kamu ve Kültür Diplomasisi Ofisi Direktörü Arnaud Gouillon da, Sputnik Sırbistan'a yaptığı açıklamada, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in sözde medya özgürlüğü için mücadele ettiğini, ancak gerçekte 'küresel jandarma' rolü oynadıklarını söyledi.

“Küresel Batı ideolojisine uymayan tüm medyanın cezalandırılması gerektiğine inanıyorlar. Sınır Tanımayan Gazeteciler, AB'nin Sırbistan'a baskı yapmasını ve siyasi nedenlerle sevmedikleri Sputnik gibi bazı medya kuruluşlarının Belgrad tarafından yasaklamasını fiilen talep etti" diyen Gouillon, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Gouillon, Sırbistan yönetiminin ülkedeki özgürlük, medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğüyle gurur duyduğunu da vurguladı.

Simonyan da tepki göstermişti

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, RSF'nin RT hakkında dört materyal yayınladığını kaydederek, "Batılı hükümetlere RT'nin nüfuzunun arttığını şikayet ediyorlar. Özellikle de Balkanlar, Fransa ve Latin Amerika'da. Hiçbir yaptırımın fayda etmediğinden de (şikayetçiler). Bundan dolayı başta RT olmak üzere Rus medya kuruluşlarının taktiğini anlatmak için yeni bir proje başlatıyorlar" demişti.

RSF'nin başlatacağı yeni projenin de çare olmayacağı mesajını gönderen Simonyan, "Siz eski taktiğimizi anlatırken biz yenisini geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Batı, RT'yi başarısızlığın kılıfı olarak kullanıyor

Batılı ülkeler, RT'nin konvansiyonel ve sosyal medyadaki etkisini Ukrayna'daki başarısızlıklarının kılıfı olarak kullanıyor.

Çok sayıda Batılı ülke Rus medya kuruluşlarına çeşitli yaptırımlar uygularken son yaptırım dalgası ABD hükümetinden gelmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı, RT çalışanları Konstantin Kalaşnikov ve Yelena Afanasyeva'yı, sosyal medyada yayınlanan bazı videoların prodüksiyonunu gizlice finanse etmeye yönelik bir plan oluşturmakla suçladığı bir açıklama yayınlamıştı.

ABD'nin Rus medyasına açtığı savaş nedeniyle yakın zamanda META firmasının markaları Facebook ve Instagram Sputnik ve RT hesaplarını bloklamıştı. TikTok da, yaptırımlar ardından Sputnik ve RT'in hesabını uygulamada kaldırdı.
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