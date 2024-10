https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2025te-vergi-ve-harclara-ne-kadar-zam-gelecek-oran-verildi-1088898489.html

2025'te vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? Oran verildi

2025'te vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? Oran verildi

Vergi, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım'da açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek.

2025-2027 Orta Vade­li Programda (OVP), 2025 yılının tümün­de tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörü­lerken, yılın başında Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çe­şitli harçlar, araç muayene üc­retleri, Gelir Vergisi tarife di­limleri ve trafik cezalarının yüz­de 44 zamlanması bekleniyor.Söz konusu maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Ver­gi Usul Kanununun müker­rer 298’inci maddesine göre her yılın başında, “yeniden değerleme oranı” kadar artı­rılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fi­yat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli ola­cak yeniden de­ğerleme oranı­nı veriyor.Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır'ın aktardığına göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konu­su oran 2024 başında ise yüz­de 58,46 olarak uygulanmış­tı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bek­leniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerleri­nin ortalaması 3028,74 oldu.Vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı ne zaman belli olacak?Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl ay­nı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan en­deks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.Ekim ayında Yİ-ÜFE yüz­de 1,5 artarsa, son on iki ayın ortalama endeks değe­ri 3338,30’a, önceki on iki aya göre artış yüzde 43,96’ya yükselecek. Aylık artışın yüz­de 2 gelmesi durumunda orta­lama endeks 3339,83’e, önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 44,02’ye; aylık artışın yüzde 2,5 olması duru­munda ise ortalama endeks 3341,35’e, artış oranı da yüzde 44,09’a ulaşacak.Cumhurbaşkanı yetkili ol­duğu alanlarda indirim-ar­tırım yetkisini kullanmazsa 2025 başında ilgili kalemler­deki yükümlülükler bu oran­da artırılacak.Yılbaşında nelere zam gelecek?3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şu şekilde- Emlak Vergisi-Çevre Temizlik Vergisi-Motorlu Taşıtlar Vergisi-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.-Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları-Damga Vergisi.- Özel İletişim Vergisi-Trafik cezaları-Ehliyet ve pasaport harçları- Vergi Usul Kanunundaki cezalar-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları- Araç muayene ücretleri-Yurt dışı çıkış harcı

