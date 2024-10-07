https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2025te-vergi-ve-harclara-ne-kadar-zam-gelecek-oran-verildi-1088898489.html
2025'te vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? Oran verildi
2025'te vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? Oran verildi
Sputnik Türkiye
Vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:41+0300
2024-10-07T09:41+0300
2024-10-07T09:41+0300
ekonomi
zam
yurt dışı
vergi
trafik cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg
2025-2027 Orta Vadeli Programda (OVP), 2025 yılının tümünde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörülerken, yılın başında Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezalarının yüzde 44 zamlanması bekleniyor.Söz konusu maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesine göre her yılın başında, “yeniden değerleme oranı” kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor.Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır'ın aktardığına göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konusu oran 2024 başında ise yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 3028,74 oldu.Vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı ne zaman belli olacak?Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl aynı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 1,5 artarsa, son on iki ayın ortalama endeks değeri 3338,30’a, önceki on iki aya göre artış yüzde 43,96’ya yükselecek. Aylık artışın yüzde 2 gelmesi durumunda ortalama endeks 3339,83’e, önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 44,02’ye; aylık artışın yüzde 2,5 olması durumunda ise ortalama endeks 3341,35’e, artış oranı da yüzde 44,09’a ulaşacak.Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2025 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.Yılbaşında nelere zam gelecek?3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şu şekilde- Emlak Vergisi-Çevre Temizlik Vergisi-Motorlu Taşıtlar Vergisi-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.-Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları-Damga Vergisi.- Özel İletişim Vergisi-Trafik cezaları-Ehliyet ve pasaport harçları- Vergi Usul Kanunundaki cezalar-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları- Araç muayene ücretleri-Yurt dışı çıkış harcı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_c700f6f5f1e13675d65149ba444731ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vergi ve harçlara zam 2025, 2025'te yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezalarına ne kadar zam gelecek, pasaport ücretleri ne kadar olacak, ehliyet ücreti ne kadar olacak, ehliyete zam gelecek mi, ehliyet harç parası, pasaport harç bedeli ne kadar, 2025 pasaport ücreti
vergi ve harçlara zam 2025, 2025'te yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak, trafik cezalarına ne kadar zam gelecek, pasaport ücretleri ne kadar olacak, ehliyet ücreti ne kadar olacak, ehliyete zam gelecek mi, ehliyet harç parası, pasaport harç bedeli ne kadar, 2025 pasaport ücreti
2025'te vergi ve harçlara ne kadar zam gelecek? Oran verildi
Vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 oranında olması bekleniyor. Böylece, MTV, çevre temizlik vergisi ve trafik cezaları gibi kalemler yılbaşında zamlanacak.
2025-2027 Orta Vadeli Programda (OVP), 2025 yılının tümünde tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyon oranı yüzde 17,5 düzeyinde öngörülerken, yılın başında Emlak, Çevre Temizlik, Özel İletişim ve Motorlu Taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezalarının yüzde 44 zamlanması bekleniyor.
Söz konusu maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesine göre her yılın başında, “yeniden değerleme oranı” kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılın başında geçerli olacak yeniden değerleme oranını veriyor.
Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır'ın aktardığına göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konusu oran 2024 başında ise yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.
Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 3028,74 oldu.
Vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme oranı ne zaman belli olacak?
Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl aynı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.
Ekim ayında Yİ-ÜFE yüzde 1,5 artarsa, son on iki ayın ortalama endeks değeri 3338,30’a, önceki on iki aya göre artış yüzde 43,96’ya yükselecek. Aylık artışın yüzde 2 gelmesi durumunda ortalama endeks 3339,83’e, önceki on iki ayın ortalamasına göre değişim yüzde 44,02’ye; aylık artışın yüzde 2,5 olması durumunda ise ortalama endeks 3341,35’e, artış oranı da yüzde 44,09’a ulaşacak.
Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2025 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.
Yılbaşında nelere zam gelecek?
3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şu şekilde
-Motorlu Taşıtlar Vergisi
-Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
-Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
-Ehliyet ve pasaport harçları
- Vergi Usul Kanunundaki cezalar
-Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları