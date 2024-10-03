https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html

Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?

Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enfkasyon verilerini açıklamasıyla beraber ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Konut ve işyeri kiralarına 12... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T10:17+0300

2024-10-03T10:17+0300

2024-10-03T10:41+0300

ekonomi

konut

zam

kira

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Kira zam oranı ekim ayının gelmesiyle birlikte ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zam oranı kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?Ekim ayı kira zam oranı ne kadar oldu?Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 oldu. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Ekim ayı kira zammı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 23 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024Girdiğiniz Artış Oranı: YüzdeKira Artış Tutarı: 14 bin 598 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1088747285.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuikin-eylul-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1088749356.html

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