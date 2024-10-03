https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html
Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?
Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enfkasyon verilerini açıklamasıyla beraber ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Konut ve işyeri kiralarına 12... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T10:17+0300
2024-10-03T10:17+0300
2024-10-03T10:41+0300
ekonomi
konut
zam
kira
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Kira zam oranı ekim ayının gelmesiyle birlikte ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zam oranı kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?Ekim ayı kira zam oranı ne kadar oldu?Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 oldu. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Ekim ayı kira zammı hesaplamaMevcut Kira Bedeli: 23 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024Girdiğiniz Artış Oranı: YüzdeKira Artış Tutarı: 14 bin 598 TLAylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1088747285.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuikin-eylul-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1088749356.html
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kira zam oranı 2024, kira zammı oranı ekim, kira zamları ne kadar oldu, kira zam oranı ne kadar, ekim kira zammı kaç tl
kira zam oranı 2024, kira zammı oranı ekim, kira zamları ne kadar oldu, kira zam oranı ne kadar, ekim kira zammı kaç tl
Ekim ayı kira zam oranı netleşti: Kira zammı ne kadar oldu?
10:17 03.10.2024 (güncellendi: 10:41 03.10.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayı enfkasyon verilerini açıklamasıyla beraber ekim ayı kira zam oranı belli oldu. Konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak. Böylece, kira tavan zam oranı da yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Kira zam oranı ekim ayının gelmesiyle birlikte ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zam oranı kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ekim ayı kira zam oranı ne kadar oldu?
Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 63,47 oldu. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Ekim ayı kira zammı hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde
Kira Artış Tutarı: 14 bin 598 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL