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SON DAKİKA | ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-promosyonlarda-ekim-ayari-geldi-1088746312.html
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyonlarda ‘ekim’ ayarı geldi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyonlarda ‘ekim’ ayarı geldi
Sputnik Türkiye
Bankalar ekim ayı itibarıyla emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Pek çok banka ek ödemelerle birlikte promosyon tutarlarını yukarı çekmeye çalışıyor. Bir... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T08:10+0300
2024-10-03T08:10+0300
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Ekim ayının gelişiyle birlikte bankalar, emeklilere sundukları promosyon ödemelerini güncelledi. Emekli maaşlarını belirli bir bankaya taşıyanlara sağlanan promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar çıkarken, Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammıyla birlikte bu rakamların daha da artması bekleniyor.Promosyonlar ve bankaların sundukları ek avantajlarBankalar, emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra, düşük faizli kredi, ücretsiz EFT/havale ve kredi kartı aidatı gibi ek avantajlar da sunuyor. Bu fırsatlar, emekli maaşını bir bankaya taşımak isteyenler için cazip hale geliyor.Ocak zammıyla promosyonlar ne kadar artacak?Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayındaki emekli maaş zammıyla promosyonların artabileceğini belirtiyor. Yılmaz, "Bankaların serbest piyasa ekonomisi içinde rekabet ettiklerini ve promosyon ödemelerinin doğal bir süreç olduğunu" ifade etti. Ayrıca, 2024 Ocak ayında yüzde 41.5 olarak hedeflenen enflasyon oranına bağlı olarak banka promosyonlarının 27 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini öngördü.Promosyon yenilemesi yıl sonunu beklemeli mi?Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları genellikle üç yıllık olup, cayma hakkı saklıdır. Eğer emekli bir kişi mevcut promosyon anlaşmasını sonlandırmak ve başka bir banka ile yeni bir sözleşme yapmak isterse, önce aldığı promosyonu geri ödemesi gerekmektedir. Yıl sonunda promosyon ödemelerinin daha da artması durumunda, emekliler bu haklarını kullanarak yeni bir başvuru yapabilirler. Ancak, önceki promosyonun iadesi gerektiği unutulmamalıdır.Emeklilere önerilen, banka seçerken sadece promosyon tutarına değil, aynı zamanda sundukları diğer avantajları da göz önünde bulundurmalarıdır.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyonlarda ‘ekim’ ayarı geldi

08:10 03.10.2024
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Bankalar ekim ayı itibarıyla emekli promosyon tutarlarını güncelledi. Pek çok banka ek ödemelerle birlikte promosyon tutarlarını yukarı çekmeye çalışıyor. Bir kamu bankası çift promosyon ödemesi yapmaya başlamıştı. Peki şu anda en yüksek tutar ne kadar oldu? Ocak ayında emekli maaşına gelecek zamla birlikte emekli promosyonları ne kadar olur?
Ekim ayının gelişiyle birlikte bankalar, emeklilere sundukları promosyon ödemelerini güncelledi. Emekli maaşlarını belirli bir bankaya taşıyanlara sağlanan promosyon tutarları 24 bin TL'ye kadar çıkarken, Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammıyla birlikte bu rakamların daha da artması bekleniyor.

Promosyonlar ve bankaların sundukları ek avantajlar

Bankalar, emeklilere promosyon ödemelerinin yanı sıra, düşük faizli kredi, ücretsiz EFT/havale ve kredi kartı aidatı gibi ek avantajlar da sunuyor. Bu fırsatlar, emekli maaşını bir bankaya taşımak isteyenler için cazip hale geliyor.

Ocak zammıyla promosyonlar ne kadar artacak?

Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Ocak ayındaki emekli maaş zammıyla promosyonların artabileceğini belirtiyor. Yılmaz, "Bankaların serbest piyasa ekonomisi içinde rekabet ettiklerini ve promosyon ödemelerinin doğal bir süreç olduğunu" ifade etti. Ayrıca, 2024 Ocak ayında yüzde 41.5 olarak hedeflenen enflasyon oranına bağlı olarak banka promosyonlarının 27 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini öngördü.

Promosyon yenilemesi yıl sonunu beklemeli mi?

Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları genellikle üç yıllık olup, cayma hakkı saklıdır. Eğer emekli bir kişi mevcut promosyon anlaşmasını sonlandırmak ve başka bir banka ile yeni bir sözleşme yapmak isterse, önce aldığı promosyonu geri ödemesi gerekmektedir. Yıl sonunda promosyon ödemelerinin daha da artması durumunda, emekliler bu haklarını kullanarak yeni bir başvuru yapabilirler. Ancak, önceki promosyonun iadesi gerektiği unutulmamalıdır.
Emeklilere önerilen, banka seçerken sadece promosyon tutarına değil, aynı zamanda sundukları diğer avantajları da göz önünde bulundurmalarıdır.
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