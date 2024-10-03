https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/meteorolojiden-yaz-henuz-bitmedi-uyarisi-hafta-sonu-afrika-sicaklari-geliyor-1088745337.html
Meteoroloji'den 'Yaz henüz bitmedi' uyarısı: Hafta sonu 'Afrika sıcakları' geliyor
Meteoroloji'den 'Yaz henüz bitmedi' uyarısı: Hafta sonu 'Afrika sıcakları' geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini 3 gün boyunca sıcak ve güneşli... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T07:52+0300
2024-10-03T07:52+0300
2024-10-03T07:52+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
istanbul hava durumu
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 31°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 27°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji'den 'Yaz henüz bitmedi' uyarısı: Hafta sonu 'Afrika sıcakları' geliyor
Meteoroloji 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini 3 gün boyunca sıcak ve güneşli havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.