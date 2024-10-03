https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/meteorolojiden-yaz-henuz-bitmedi-uyarisi-hafta-sonu-afrika-sicaklari-geliyor-1088745337.html

Meteoroloji'den 'Yaz henüz bitmedi' uyarısı: Hafta sonu 'Afrika sıcakları' geliyor

Meteoroloji'den 'Yaz henüz bitmedi' uyarısı: Hafta sonu 'Afrika sıcakları' geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 3 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini 3 gün boyunca sıcak ve güneşli... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T07:52+0300

2024-10-03T07:52+0300

2024-10-03T07:52+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 31°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 27°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 23°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 19°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğu, akşam kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatı, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rtuk-kizil-goncalar-ve-kizilcik-serbetini-incelemeye-aldi-yayindan-kaldirilacaklar-mi-1088745021.html

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