Türkiye ve Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım atıldı. İki ülkenin Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0f/1067056724_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_f707146de604c0a3f8776acf574add1a.jpg
Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, iki ülke vatandaşlarının resmi seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ve ön koşulsuz olarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.
17:21 29.12.2025 (güncellendi: 17:34 29.12.2025)
Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım atıldı. İki ülkenin Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, resmi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılmasına karar verildi.
Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, iki ülke vatandaşlarının resmi seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ve ön koşulsuz olarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.