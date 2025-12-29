Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiye-ve-ermenistan-arasinda-vize-kolaylastirma-karari-1102338349.html
Türkiye ve Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı
Türkiye ve Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım atıldı. İki ülkenin Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında... 29.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-29T17:21+0300
2025-12-29T17:34+0300
türki̇ye
türkiye
ermenistan
vize
vize iptali
vize başvuru
vize krizi
elektronik vize
vize muafiyeti
vize yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0f/1067056724_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_f707146de604c0a3f8776acf574add1a.jpg
Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, iki ülke vatandaşlarının resmi seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ve ön koşulsuz olarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/bir-ulke-daha-turk-vatandaslarina-vize-uygulamasini-kaldirdi-karsilikli-muafiyet-getirildi-1102096335.html
türki̇ye
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0f/1067056724_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_92afaa49e26c2d94274c7f1c83a63daa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ermenistan, vize, vize iptali, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi
türkiye, ermenistan, vize, vize iptali, vize başvuru, vize krizi, elektronik vize, vize muafiyeti, vize yasağı, vize serbestisi

Türkiye ve Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı

17:21 29.12.2025 (güncellendi: 17:34 29.12.2025)
© Sputnik / Turan SalcıTürkiye ve Ermenistan bayrakları
Türkiye ve Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Turan Salcı
Abone ol
Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım atıldı. İki ülkenin Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat doğrultusunda, resmi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılmasına karar verildi.
Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, iki ülke vatandaşlarının resmi seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ve ön koşulsuz olarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2025
TÜRKİYE
Bir ülke daha Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı: Karşılıklı muafiyet getirildi
23 Aralık, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала