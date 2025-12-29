https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/turkiye-ve-ermenistan-arasinda-vize-kolaylastirma-karari-1102338349.html

Türkiye ve Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı

Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme süreci kapsamında önemli bir adım atıldı.

Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ücretsiz e-vize alabilecek. Uygulama, iki ülke vatandaşlarının resmi seyahatlerini daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Ermenistan’ın iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ve ön koşulsuz olarak sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri vurgulandı.

