Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan, CHP Genel başkanı Özgür Özel'e yanıt

"Bu çerçevede, Türkiye’de demokrasinin kalesi olan TBMM de bu konuyla ilgili bir toplantı yapabilir. Meclis’te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis’te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim."