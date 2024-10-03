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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan, CHP Genel başkanı Özgür Özel'e yanıt
Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan, CHP Genel başkanı Özgür Özel'e yanıt
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis'te kapalı oturum cağrısına olumlu yanıt verdi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:31+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' diyorsa, bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler." demişti.Kapalı oturumla ilgili Meclis Başkanı'ndan randevu talep edeceklerini söyleyen Özel, "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz." ifadesini kullanmıştı.Kurtulmuş yanıt verdiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'in kapalı oturum çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Meclis’te baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
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numan kurtulmuş, tbmm, özgür özel, recep tayyip erdoğan, israil
numan kurtulmuş, tbmm, özgür özel, recep tayyip erdoğan, israil

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan, CHP Genel başkanı Özgür Özel'e yanıt

17:31 03.10.2024 (güncellendi: 17:32 03.10.2024)
© FotoğrafTBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Federasyon Konseyi Genel Kurulu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Fotoğraf
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Meclis'te kapalı oturum cağrısına olumlu yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nun, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla verilen resepsiyonda "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde 'İsrail Türkiye'ye saldıracak' diyorsa, bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu Meclis'i bilgilendirecekler." demişti.
Kapalı oturumla ilgili Meclis Başkanı'ndan randevu talep edeceklerini söyleyen Özel, "Yani ülkenin Cumhurbaşkanı diyorsa ki 'İsrail yakında bize saldıracak.' Ne duruyoruz Meclis'i bilgilendirmek için? Milletin en meşru temsil organı burası. Bu çatının altında bu laf bu kadarla bırakılamaz." ifadesini kullanmıştı.

Kurtulmuş yanıt verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Özel'in kapalı oturum çağrısına yanıt verdi. Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Meclis’te baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "İlgili bakanların katılımıyla Meclis'te, İsrail'in yayılmacı politikaları ve Türkiye'nin geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturum yapılabilir" dedi.
Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu çerçevede, Türkiye’de demokrasinin kalesi olan TBMM de bu konuyla ilgili bir toplantı yapabilir. Meclis’te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis’te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye’nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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CHP Genel Başkanı Özel: İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez
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