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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/unicef-naomi-campbellin-yardim-kurulusuyla-baglantilari-olmadigi-bildirdi-etkinlikten-hicbir-gelir-1088695253.html
UNICEF, Naomi Campbell'in yardım kuruluşuyla bağlantıları olmadığı bildirdi: 'Etkinlikten hiçbir gelir elimize ulaşmadı'
UNICEF, Naomi Campbell'in yardım kuruluşuyla bağlantıları olmadığı bildirdi: 'Etkinlikten hiçbir gelir elimize ulaşmadı'
Sputnik Türkiye
Naomi Campbell'in kurduğu yardım kuruluşu hakkında bir rapor UNICEF tarafından komisyona iletildi. 2019'da British Museum'da Campbell'in hayır kurumu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:54+0300
2024-10-02T10:54+0300
dünya
avrupa
ingiltere
naomi campbell
model
soruşturma
unicef
bağış
yardım kuruluşları
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İngiliz model Naomi Campbell, 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşu geçen ay 'yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararı verilmesi üzerine beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edilmişti.Campbell, yetkililer ile birlikte 'kendi adına açılan soruşturmayı yürüttüğünü, bir süredir kendi kurduğu hayır işi kurumunun yönetiminin profesyonellerin elinde olduğunu ve kendisinin ilgilenmediği' söylemişti. Medyaya konuşan model, 'neyi ve nasıl yaptığını bulmak için soruşturma yürütüldüğünü, topladığı her kuruşun hayır kurumlarına gittiğini' açıklamıştı.Soruşturma devam ederken, yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. 2019 yılında Campbell'in kurduğu Fashion for Relief, British Museum'da düzenlenen müzayedede UNICEF'in bağış toplama ortağı olduğunu söylemişti. Londra Belediye Başkanı Fonu ve küresel çocuk yardım kuruluşu olan UNICEF ile ortaklaşa çalışarak bağış topladığı iddia eden Fashion for Relief'in aslında hiçbir zaman UNICEF ile ortak olmadığı ortaya çıktı.'Campbell hiçbir zaman resmi bir görev üstlenmedi'UNICEF kuruluşunun İngiltere kolu, Naomi Campbell'in kurduğu hayır kurumunun 2019'da British Museum'da gerçekleşen etkinlikten habersiz olduğu ve bağış toplama etkinliğinden hiçbir gelir elde etmediğini söyledi. UNICEF, Campbell'in yardım kuruluşunun UNICEF'in onayı olmadan ve potansiyel bağışçıları yanıltacak şekilde ismini kullandığına dair 2022'de 'önemli vaka tutanağını' komisyona sunmuştu. UNICEF ayrıca, 2018'de dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yapılan resmi bir hükümet toplantısında Naomi Campbell'in 'UNICEF elçisi' olarak anılmasına dair açıklama talep etti. Modelin UNICEF'te hiçbir zaman resmi bir görev üstlenmediği söylendi.Fashion for Relief'in soruşturma raporunda 2020'ye kadar beş yılda yaklaşık 4.8 milyon sterlin topladığı ancak yardım faaliyetlerine sadece yüzde 10'luk kısmını kullandığı ortaya koyuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/super-model-naomi-campbell-yardim-kurumlarindan-men-edildi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088505539.html
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avrupa, ingiltere, naomi campbell, model, soruşturma, unicef, bağış, yardım kuruluşları
avrupa, ingiltere, naomi campbell, model, soruşturma, unicef, bağış, yardım kuruluşları

UNICEF, Naomi Campbell'in yardım kuruluşuyla bağlantıları olmadığı bildirdi: 'Etkinlikten hiçbir gelir elimize ulaşmadı'

10:54 02.10.2024
© Sputnik / Asatur YesayantsCannes Film Festivali’nin güzelllerine siyah-beyaz bakış
Cannes Film Festivali’nin güzelllerine siyah-beyaz bakış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Naomi Campbell'in kurduğu yardım kuruluşu hakkında bir rapor UNICEF tarafından komisyona iletildi. 2019'da British Museum'da Campbell'in hayır kurumu tarafından UNICEF'e yardım amaçlı düzenlendiği iddia edilen müzayededen, UNICEF'in hiç bir gelir elde etmediği, hayır kurumunun UNICEF'in adını kullanarak bağış topladığına dair bir rapor bildirildi.
İngiliz model Naomi Campbell, 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşu geçen ay 'yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararı verilmesi üzerine beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edilmişti.
Campbell, yetkililer ile birlikte 'kendi adına açılan soruşturmayı yürüttüğünü, bir süredir kendi kurduğu hayır işi kurumunun yönetiminin profesyonellerin elinde olduğunu ve kendisinin ilgilenmediği' söylemişti. Medyaya konuşan model, 'neyi ve nasıl yaptığını bulmak için soruşturma yürütüldüğünü, topladığı her kuruşun hayır kurumlarına gittiğini' açıklamıştı.
Soruşturma devam ederken, yeni bulgular ortaya çıkmaya devam ediyor. 2019 yılında Campbell'in kurduğu Fashion for Relief, British Museum'da düzenlenen müzayedede UNICEF'in bağış toplama ortağı olduğunu söylemişti.
Londra Belediye Başkanı Fonu ve küresel çocuk yardım kuruluşu olan UNICEF ile ortaklaşa çalışarak bağış topladığı iddia eden Fashion for Relief'in aslında hiçbir zaman UNICEF ile ortak olmadığı ortaya çıktı.

'Campbell hiçbir zaman resmi bir görev üstlenmedi'

UNICEF kuruluşunun İngiltere kolu, Naomi Campbell'in kurduğu hayır kurumunun 2019'da British Museum'da gerçekleşen etkinlikten habersiz olduğu ve bağış toplama etkinliğinden hiçbir gelir elde etmediğini söyledi.
UNICEF, Campbell'in yardım kuruluşunun UNICEF'in onayı olmadan ve potansiyel bağışçıları yanıltacak şekilde ismini kullandığına dair 2022'de 'önemli vaka tutanağını' komisyona sunmuştu. UNICEF ayrıca, 2018'de dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile yapılan resmi bir hükümet toplantısında Naomi Campbell'in 'UNICEF elçisi' olarak anılmasına dair açıklama talep etti. Modelin UNICEF'te hiçbir zaman resmi bir görev üstlenmediği söylendi.
Fashion for Relief'in soruşturma raporunda 2020'ye kadar beş yılda yaklaşık 4.8 milyon sterlin topladığı ancak yardım faaliyetlerine sadece yüzde 10'luk kısmını kullandığı ortaya koyuldu.
Naomi Campbell - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
DÜNYA
Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı
27 Eylül, 11:30
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