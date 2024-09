https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/super-model-naomi-campbell-yardim-kurumlarindan-men-edildi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1088505539.html

Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı

Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İngiliz süper model Naomi Campbell'ın, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun son üç yıldan beri soruşturma altında olduğu açıklandı. Hayır... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T11:30+0300

2024-09-27T11:30+0300

2024-09-27T11:30+0300

dünya

avrupa

ingiltere

naomi campbell

insani yardım

yardım kuruluşu

hayır işi

fon

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088503538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c8b62b4e794a94c5e338fcebcb80ce3.jpg

İngiliz süpermodel Campbell, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun Perşembe günü 'yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararıyla beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edildi. Bölgedeki yardım kuruluşlarını kayıt altına alan ve düzenleyen Yardım Kuruluşları Komisyonu, süper modelin kurduğu 'Fashion for Relief'in mali faaliyetlerine yönelik yaptığı üç yıllık bir soruşturmanın ardından 'birden fazla suistimal ve/veya kötü yönetim' vakası bulduğunu açıkladı. Yardım kuruluşunun toplam harcamalarının yalnızca yüzde 8.5'inin 2016'dan itibaren altı yıllık bir dönemde yardım kuruluşlarına bağış olarak gittiği tespit edildi.'Lüks otelde konaklamak için yardım fonunu kullandı' iddiası54 yaşındaki Campbell'in Fransa'nın Cannes kentinde lüks bir otel konaklamasının yanı sıra spa ve oda servisi ve hatta sigara için binlerce pound değerinde yardım fonunu kullandığı öne sürüldü. Komisyon, mütevelli heyetinden bir açıklamada bulunmasını istedi ancak heyet tarafından yapılan açıklamada, otel masraflarının genelde hayır kurumuna bağış yapan bir kişi tarafından karşılandığı ve bu nedenle hayır kurumuna maliyet çıkarılmadığı yönündeki cevabını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.Naomi Campbell, komisyon bulgularından 'son derece endişeli' olduğunu ve kendisi adına soruşturma başlatıldığını belirtti. Süper model basına yaptığı açıklamada, 'hayır kurumunun kontrolünün onda olmadığını, yönetimin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü' açıkladı. Campbell, "Neyi ve nasıl yaptığımı bulmak için soruşturma yürütüyoruz. Yaptığım her şey ve topladığım her kuruş hayır kurumlarına gidiyor" sözlerini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/abdli-sarkici-diddy-gozaltina-alindi-seks-ticareti-yapan-bir-suc-orgutunun-lideri-mi-1088130939.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, ingiltere, naomi campbell, insani yardım, yardım kuruluşu, hayır işi, fon, soruşturma