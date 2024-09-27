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Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı
Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İngiliz süper model Naomi Campbell'ın, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun son üç yıldan beri soruşturma altında olduğu açıklandı. Hayır... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T11:30+0300
2024-09-27T11:30+0300
2024-09-27T11:30+0300
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yardım kuruluşu
hayır işi
fon
soruşturma
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İngiliz süpermodel Campbell, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun Perşembe günü 'yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararıyla beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edildi. Bölgedeki yardım kuruluşlarını kayıt altına alan ve düzenleyen Yardım Kuruluşları Komisyonu, süper modelin kurduğu 'Fashion for Relief'in mali faaliyetlerine yönelik yaptığı üç yıllık bir soruşturmanın ardından 'birden fazla suistimal ve/veya kötü yönetim' vakası bulduğunu açıkladı. Yardım kuruluşunun toplam harcamalarının yalnızca yüzde 8.5'inin 2016'dan itibaren altı yıllık bir dönemde yardım kuruluşlarına bağış olarak gittiği tespit edildi.'Lüks otelde konaklamak için yardım fonunu kullandı' iddiası54 yaşındaki Campbell'in Fransa'nın Cannes kentinde lüks bir otel konaklamasının yanı sıra spa ve oda servisi ve hatta sigara için binlerce pound değerinde yardım fonunu kullandığı öne sürüldü. Komisyon, mütevelli heyetinden bir açıklamada bulunmasını istedi ancak heyet tarafından yapılan açıklamada, otel masraflarının genelde hayır kurumuna bağış yapan bir kişi tarafından karşılandığı ve bu nedenle hayır kurumuna maliyet çıkarılmadığı yönündeki cevabını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.Naomi Campbell, komisyon bulgularından 'son derece endişeli' olduğunu ve kendisi adına soruşturma başlatıldığını belirtti. Süper model basına yaptığı açıklamada, 'hayır kurumunun kontrolünün onda olmadığını, yönetimin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü' açıkladı. Campbell, "Neyi ve nasıl yaptığımı bulmak için soruşturma yürütüyoruz. Yaptığım her şey ve topladığım her kuruş hayır kurumlarına gidiyor" sözlerini ekledi.
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avrupa, ingiltere, naomi campbell, insani yardım, yardım kuruluşu, hayır işi, fon, soruşturma
avrupa, ingiltere, naomi campbell, insani yardım, yardım kuruluşu, hayır işi, fon, soruşturma
Süper model Naomi Campbell yardım kurumlarından men edildi: Hakkında soruşturma başlatıldı
İngiliz süper model Naomi Campbell'ın, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun son üç yıldan beri soruşturma altında olduğu açıklandı. Hayır işi kurumu, 'kötü yönetim ve fonları birden fazla kez suistimal etme' ile suçlanıyor. Süper model, İngiltere'de yardım kuruluşlarına üye olmaktan beş yıl boyunca men edildi.
İngiliz süpermodel Campbell, yaklaşık 20 yıl önce kurduğu yoksullara yardım kuruluşunun Perşembe günü 'yetersiz mali yönetimle kötü bir şekilde yönetilmesi' kararıyla beş yıl boyunca İngiltere ve Galler'de hayır işi kuruluşu heyeti üyesi olmaktan men edildi.
Bölgedeki yardım kuruluşlarını kayıt altına alan ve düzenleyen Yardım Kuruluşları Komisyonu, süper modelin kurduğu 'Fashion for Relief'in mali faaliyetlerine yönelik yaptığı üç yıllık bir soruşturmanın ardından 'birden fazla suistimal ve/veya kötü yönetim' vakası bulduğunu açıkladı. Yardım kuruluşunun toplam harcamalarının yalnızca yüzde 8.5'inin 2016'dan itibaren altı yıllık bir dönemde yardım kuruluşlarına bağış olarak gittiği tespit edildi.
'Lüks otelde konaklamak için yardım fonunu kullandı' iddiası
54 yaşındaki Campbell'in Fransa'nın Cannes kentinde lüks bir otel konaklamasının yanı sıra spa ve oda servisi ve hatta sigara için binlerce pound değerinde yardım fonunu kullandığı öne sürüldü.
Komisyon, mütevelli heyetinden bir açıklamada bulunmasını istedi ancak heyet tarafından yapılan açıklamada, otel masraflarının genelde hayır kurumuna bağış yapan bir kişi tarafından karşılandığı ve bu nedenle hayır kurumuna maliyet çıkarılmadığı yönündeki cevabını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.
Naomi Campbell, komisyon bulgularından 'son derece endişeli' olduğunu ve kendisi adına soruşturma başlatıldığını belirtti. Süper model basına yaptığı açıklamada, 'hayır kurumunun kontrolünün onda olmadığını, yönetimin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü' açıkladı. Campbell, "Neyi ve nasıl yaptığımı bulmak için soruşturma yürütüyoruz. Yaptığım her şey ve topladığım her kuruş hayır kurumlarına gidiyor" sözlerini ekledi.