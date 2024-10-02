https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/trafik-cezalari-katlaniyor-yuzde-45-civarinda-zam-yolda-1088699119.html

Trafik cezaları katlanıyor: Yüzde 45 civarında zam yolda

Trafik cezaları katlanıyor: Yüzde 45 civarında zam yolda

Sputnik Türkiye

2025 yılıyla birlikte trafik cezaları, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) zamlarıyla önemli ölçüde artacak. YDO’nun yüzde 45 civarında olması beklenirken, en düşük... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:39+0300

2024-10-02T11:39+0300

2024-10-02T11:39+0300

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Trafik ihlallerine uygulanacak cezalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayında açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerine göre netleşecek. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda cezalara getirilecek zamlar, birçok sürücü için daha ağır maliyetler anlamına geliyor.En düşük ceza 1000 tl'yi bulacakŞu an 690 TL olan emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama gibi ihlallerin cezası, 2025'te 1000 TL’ye çıkacak. Hız limiti ihlaline verilen en düşük ceza ise 2024'te 1.506 TL'den 2.183 TL'ye yükselecek.Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da 33 bin 240 TL’den 48 bin 198 TL'ye çıkacak.Alkollü araç kullanma cezası artacakAlkollü araç kullanmada ilk kez yakalanan sürücülere verilen ceza, 2024'te 6 bin 439 TL'den 9 bin 336 TL'ye çıkacak. İkinci yakalanmada ise bu rakam 11 bin 708 TL'yi bulacak. Ayrıca, yetkisiz çakar ve siren kullanma cezası da 6 bin 439 TL'den 9 bin 336 TL’ye kadar yükseltilecek.Drift ve kırmızı işık i̇hlalleri i̇çin ağır cezalarDrift atma cezası 46 bin 737 TL, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 2 bin 183 TL olacak. Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası da aynı miktara yükselecek.Kasım ayında netleşecekYDO, her yıl yaşanan fiyat artışları göz önüne alınarak belirleniyor ve vergi, harç gibi mali yükümlülüklerde artışta kullanılıyor. TÜİK’in kasım ayında açıklayacağı verilerle, 2024 yılı için YDO’nun yaklaşık yüzde 45 olması bekleniyor.

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