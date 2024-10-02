https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/piyangoyu-kazanmisti-sakin-bunu-yapmayin-basit-bir-hata-sonucu-34-milyon-tllik-ikramiyeyi-kaybetmek-1088693736.html

Piyangoyu kazandı ama milyoner olduğunu bile bilmiyor: 34 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi aranıyor

Piyangoyu kazandı ama milyoner olduğunu bile bilmiyor: 34 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi aranıyor

Sputnik Türkiye

Her piyango hikayesi büyük kazançlarla sonuçlanmaz, bazen kayıp bir servetin ardından hayal kırıklığı bırakır. Avustralya’da bir talihli, Kuzey Adelaide’de bir... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T10:39+0300

2024-10-02T10:39+0300

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27 Eylül 2023’te satın alınan bilet, piyango çekilişi sonucunda sahibine tam 1 milyon dolar (Yaklaşık 34.228.400 TL) kazandırdı. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen kazanan, ödülünü talep etmek için ortaya çıkmadı. Güney Avustralya Loto kurallarına göre, kazananın ödülü almak için yalnızca bir yılı var ve 2024 Ekim ayına gelindiğinde bu süre resmen dolmuş olacak.Bileti kayıt ettirseydi...Loto sözcüsü Anna Hobdell, talihlinin bu süre zarfında milyoner olduğunu bilmeden yaşamına devam etmiş olabileceğini söylüyor. "Eğer biletini oyuncu kartına veya online olarak kaydettirseydi, parası çoktan hesabına yatmış olacaktı" diye ekliyor Hobdell.Avustralya'daki farklı bölgelerin piyango kuralları değişiklik gösteriyor. Güney Avustralya'da bilet sahiplerinin sadece bir yıl süreleri varken, Queensland'da bu süre yedi yıla kadar uzayabiliyor. Yeni Güney Galler'de ise bu süre altı yıla kadar çıkabiliyor. Bu farklar, piyango oynayanlar için yaşadıkları bölgedeki kuralları dikkatle kontrol etmeyi şart kılıyor.Hala bir umut var mı?Gizemli kazananın ödülü almak için hala bir şansı var, ancak artık geleneksel yöntemlerle değil. Ödül talep formunu ve biletini sunarak bu talihsizliği tersine çevirebilir. Elbette, bu süreç biraz ek masraf gerektiriyor; 22 dolarlık bir idari ücret.Bu olay, piyango oynayanlar için önemli bir ders niteliğinde. Biletlerinizi kaydetmeyi ihmal etmeyin, çünkü milyonlar kaybolup gitmeden önce farkında olmanız gereken daha fazla şey olabilir.

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