https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sampiyonlar-liginde-32-gollu-gece-nuri-sahinin-dortmundu-celtici-7-1-yendi-1088690075.html
Şampiyonlar Ligi'nde 32 gollü gece: Nuri Şahin'in Dortmund'u Celtic'i 7-1 yendi
Şampiyonlar Ligi'nde 32 gollü gece: Nuri Şahin'in Dortmund'u Celtic'i 7-1 yendi
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Mücadele 7-1 Dortmund lehine sona erdi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T09:39+0300
2024-10-02T09:39+0300
2024-10-02T09:42+0300
spor
borussia dortmund
arsenal
nuri şahin
uefa şampiyonlar ligi
maç
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.Sneijder sonrası ilkHakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.Şampiyonlar Ligi’nde dün hangi maçlar vardı?Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere): 0-4
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Şampiyonlar Ligi'nde 32 gollü gece: Nuri Şahin'in Dortmund'u Celtic'i 7-1 yendi
09:39 02.10.2024 (güncellendi: 09:42 02.10.2024)
Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Mücadele 7-1 Dortmund lehine sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.
Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0
Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.
Hakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0
Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.
Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1
Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.
Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.
Şampiyonlar Ligi’nde dün hangi maçlar vardı?
Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4
Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1
Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0
Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1
Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0
Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0
PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1
Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere): 0-4