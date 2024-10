https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sampiyonlar-liginde-32-gollu-gece-nuri-sahinin-dortmundu-celtici-7-1-yendi-1088690075.html

Şampiyonlar Ligi'nde 32 gollü gece: Nuri Şahin'in Dortmund'u Celtic'i 7-1 yendi

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Dortmund, sahasında Celtic ile karşılaştı. Mücadele 7-1 Dortmund lehine sona erdi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:39+0300

2024-10-02T09:39+0300

2024-10-02T09:42+0300

spor

borussia dortmund

arsenal

nuri şahin

uefa şampiyonlar ligi

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084807714_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_224e6fd96078c24f4d9bd1e1d2212b7f.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi başladı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0Inter, sahasında Kızılyıldız'ı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 11, Marko Arnautovic'in 59, Lautaro Martinez'in 71 ve Mehdi Taremi'nin penaltıdan 81. dakikada attığı gollerle 4-0 yendi.Sneijder sonrası ilkHakan Çalhanoğlu, Wesley Sneijder’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Inter formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0Gecenin öne çıkan maçında Arsenal, konuk ettiği Paris Saint-Germain (PSG) karşısında 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 kazandı.Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1Teknik direktörlüğünü Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund ise Celtic'i Emre Can'ın penaltıdan 7, Karim Adeyemi'nin 11, 29, 42, Serhou Guirassy'nin 40 (penaltıdan), 66 ve Felix Nmecha'nın 79. dakikada kaydettiği gollerle 7-1 mağlup etti. Konuk takım Celtic'in golü, 9. dakikada Daizen Maeda'dan geldi.Öte yandan Celtic taraftarları, tribünde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.Şampiyonlar Ligi’nde dün hangi maçlar vardı?Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere): 0-4

2024

