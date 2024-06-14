https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nuri-sahin-borussia-dortmundun-yeni-teknik-direktoru-oldu-1084868690.html

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. Nuri Şahin "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T22:14+0300

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spor

nuri şahin

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borussia dortmund

borussia dortmund

borussia dortmund futbol takımı

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Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübün yeni teknik direktörü ile 3 yıllık sözleşme imzalandı" denildi.'Benim için büyük bir onur'Sözleşme imzaladıktan sonra açıklama yapan 35 yaşındaki Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulübün üst düzey yönetim ekibindeki herkese bana gösterdikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum ve takımdaki yeni görevimi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren bu kulübü mümkün olduğu kadar başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, enerji ve tutkuyla çalışacağız" diye konuştu.Anlaşma sonrası kulübün spor genel direktörü Lars Ricken, şunları söyledi:Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl ise şöyle konuştu:Nuri Şahin, Borussia Dortmund formasıyla 274 resmi maça çıkmış ve 26 gol kaydetmişti. Nuri Şahin, takımda 2011'de Bundesliga'yı ve 2017'de DFB Kupası'nı kazandı. Nuri, 2021'den 2023'e kadar Türkiye Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'u çalıştırdı ve Ocak 2024'te Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak döndü.Kulüp, Nuri Şahin'in teknik ekibiyle ilgili ayrıntılı bilgileri ilerleyen günlerde açıklayacağını bildirdi.Alman ekibi, bu sezon sonunda teknik adam Edin Terzic ile yollarını ayırmıştı. 41 yaşındaki teknik adamın görevinden ayrılmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından bu talebinin kabul edildiği belirtildi. Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırdı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup oldu.

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