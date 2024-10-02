https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-irandan-hizbullaha-silah-tasimaktan-sorumlu-birimin-komutaninin-olduruldugunu-iddia-etti-1088685748.html

İsrail, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanının öldürüldüğünü iddia etti

İsrail, İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanının öldürüldüğünü iddia etti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T03:10+0300

2024-10-02T03:10+0300

2024-10-02T03:10+0300

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İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda İran'dan Hizbullah'a silah taşımaktan sorumlu birimin komutanı Muhammed Cafer Kasir'i öldürdüğünü ileri sürdü.Açıklamada, 'Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında, İran'dan ve onun ajanlarından Lübnan'daki Hizbullah'a savaş malzemeleri taşımaktan sorumlu '4400. Birim' komutanı Kasir'in öldürüldüğü' ifade edildi.Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre açıklamada, Kasir'in "Hizbullah'ın en önde gelen liderlerinden, İran-Hizbullah-Suriye terör ekseninde aktif taraflardan ve İran rejimine yakın bir kişi" olduğu vurgulandı.Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-yafa-saldirisi-sonrasinda-bati-seriadaki-el-halil-kentini-askeri-bolge-ilan-etti-1088685518.html

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