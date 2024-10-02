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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-yafa-saldirisi-sonrasinda-bati-seriadaki-el-halil-kentini-askeri-bolge-ilan-etti-1088685518.html
İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti
İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini kapalı askeri bölge ilan etti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:48+0300
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israil- filistin çatışması
israil
tel aviv
silahlı saldırı
filistin
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini askeri bölge ilan etti.İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran kişilere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tel-avivde-silahli-saldiri-meydana-geldi-en-az-10-yarali-1088673041.html
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israil, tel aviv, silahlı saldırı, filistin
israil, tel aviv, silahlı saldırı, filistin

İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti

01:48 02.10.2024
© İHAİsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'da silahlı saldırı gerçekleşti. En az 8 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Saldırganların yakalandığı bildirildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'da silahlı saldırı gerçekleşti. En az 8 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Saldırganların yakalandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© İHA
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İsrail ordusu Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini kapalı askeri bölge ilan etti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini askeri bölge ilan etti.
İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran kişilere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in banliyösü Yafa'da silahlı saldırı gerçekleşti. En az 8 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Saldırganların yakalandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
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Tel Aviv'de silahlı saldırı meydana geldi: 6 ölü, 9 yaralı
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