https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-yafa-saldirisi-sonrasinda-bati-seriadaki-el-halil-kentini-askeri-bolge-ilan-etti-1088685518.html
İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti
İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini kapalı askeri bölge ilan etti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T01:48+0300
2024-10-02T01:48+0300
2024-10-02T01:48+0300
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini askeri bölge ilan etti.İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran kişilere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tel-avivde-silahli-saldiri-meydana-geldi-en-az-10-yarali-1088673041.html
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israil, tel aviv, silahlı saldırı, filistin
israil, tel aviv, silahlı saldırı, filistin
İsrail Yafa saldırısı sonrasında Batı Şeria'daki El Halil kentini askeri bölge ilan etti
İsrail ordusu Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırının ardından Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini kapalı askeri bölge ilan etti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Yafa kentinde 6 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrasında, Batı Şeri'da bulunan El Halil kentini askeri bölge ilan etti.
İsrail ordusu saldırı sonrası Halil kentini kapalı askeri alan ilan ederken, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halil kentinin kuzeyindeki Halhul Köprüsü yakınında duran kişilere İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Yafa'daki silahlı saldırının Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan 2 Filistinli tarafından düzenlendiğini belirterek, söz konusu saldırganların ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.