https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tbmm-yeni-yasama-yilina-basliyor-1088657571.html

TBMM yeni yasama yılına başlıyor

TBMM yeni yasama yılına başlıyor

Sputnik Türkiye

28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T14:34+0300

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tbmm genel kurulu

meclis

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TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-anayasa-tartismalariyla-ilgili-konustu-luzumsuz-zaman-kaybi-1088615968.html

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