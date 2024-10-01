https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/tbmm-yeni-yasama-yilina-basliyor-1088657571.html
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
Sputnik Türkiye
28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:34+0300
2024-10-01T14:34+0300
2024-10-01T14:34+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
meclis
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TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-anayasa-tartismalariyla-ilgili-konustu-luzumsuz-zaman-kaybi-1088615968.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, meclis
tbmm, tbmm genel kurulu, meclis
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.
TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Meclis bürokratları katıldı.