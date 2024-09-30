https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-anayasa-tartismalariyla-ilgili-konustu-luzumsuz-zaman-kaybi-1088615968.html

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T14:29+0300

2024-09-30T14:29+0300

2024-09-30T14:35+0300

politika

numan kurtulmuş

tbmm

anayasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088415582_0:0:1354:762_1920x0_80_0_0_c6f6c9c4166036ea18b3dcf9d8c9e5ba.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim. Parlamentoda bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesi yanında üniversitelerin, hukuk camialarının, STK'ların görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskani-kurtulmustan-nasrallah-aciklamasi-isgal-imha-ve-ilhak-politikasinin-vahim-bir-sonucu-1088561090.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, tbmm, anayasa