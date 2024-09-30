https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/tbmm-baskani-numan-kurtulmus-anayasa-tartismalariyla-ilgili-konustu-luzumsuz-zaman-kaybi-1088615968.html
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:29+0300
2024-09-30T14:29+0300
2024-09-30T14:35+0300
politika
numan kurtulmuş
tbmm
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim. Parlamentoda bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesi yanında üniversitelerin, hukuk camialarının, STK'ların görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskani-kurtulmustan-nasrallah-aciklamasi-isgal-imha-ve-ilhak-politikasinin-vahim-bir-sonucu-1088561090.html
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numan kurtulmuş, tbmm, anayasa
numan kurtulmuş, tbmm, anayasa
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı
14:29 30.09.2024 (güncellendi: 14:35 30.09.2024)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim. Parlamentoda bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesi yanında üniversitelerin, hukuk camialarının, STK'ların görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz" dedi.