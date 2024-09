https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnan-sinirindaki-bazi-sehirleri-askeri-yasak-bolge-ilan-etti-1088629866.html

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı şehirleri 'askeri yasak bölge' ilan etti

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı şehirleri 'askeri yasak bölge' ilan etti

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan ettiğini ve bu bölgelere girişin yasaklandığını açıkladı. Karara göre Metula... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T21:31+0300

2024-09-30T21:31+0300

2024-09-30T21:49+0300

dünya

israil

israil-filistin

israil ordusu

sınır

lübnan

kara harekatı

savaş

yasak

uçuşa yasak bölge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084344383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0fe7b73213d06ec664302e0b8072c2a.jpg

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 3 yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan etti.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınır hattında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. Bu bölgelere girişin İsrail ordusu tarafından yasaklandığı duyuruldu.İsrail kara harekatı ne zaman?Amerikan basınında yer alan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a 'karadan sınırlı işgaline' her an başlayabilir. Bazı ABD gazetelerinde paylaşılan bilgilerde de İsrail'in sınırlı kara harekatının bugün başlayabileceği bilgisi verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-savunma-bakani-galanttan-kara-harekati-sinyali-savasta-bir-sonraki-asama-yakinda-baslayacak-1088627551.html

israil

lübnan

gazze

gazze şeridi

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu, sınır, lübnan, kara harekatı, savaş, yasak, uçuşa yasak bölge, askeri yasak bölge, hizbullah, gazze, gazze şeridi, yemen, yemen savaşı, yemen krizi