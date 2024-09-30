https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnan-sinirindaki-bazi-sehirleri-askeri-yasak-bolge-ilan-etti-1088629866.html
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı şehirleri 'askeri yasak bölge' ilan etti
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı şehirleri 'askeri yasak bölge' ilan etti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan ettiğini ve bu bölgelere girişin yasaklandığını açıkladı. Karara göre Metula... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T21:31+0300
2024-09-30T21:31+0300
2024-09-30T21:49+0300
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israil-filistin
israil ordusu
sınır
lübnan
kara harekatı
savaş
yasak
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İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 3 yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan etti.İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınır hattında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. Bu bölgelere girişin İsrail ordusu tarafından yasaklandığı duyuruldu.İsrail kara harekatı ne zaman?Amerikan basınında yer alan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a 'karadan sınırlı işgaline' her an başlayabilir. Bazı ABD gazetelerinde paylaşılan bilgilerde de İsrail'in sınırlı kara harekatının bugün başlayabileceği bilgisi verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-savunma-bakani-galanttan-kara-harekati-sinyali-savasta-bir-sonraki-asama-yakinda-baslayacak-1088627551.html
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İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki bazı şehirleri 'askeri yasak bölge' ilan etti
21:31 30.09.2024 (güncellendi: 21:49 30.09.2024)
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan ettiğini ve bu bölgelere girişin yasaklandığını açıkladı. Karara göre Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. İsrail ordu sözcülüğü bu bölgelere girişin yasaklandığını duyurdu.
İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki 3 yerleşim yerini 'askeri yasak bölge' ilan etti.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınır hattında yer alan Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. Bu bölgelere girişin İsrail ordusu tarafından yasaklandığı duyuruldu.
İsrail kara harekatı ne zaman?
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, İsrail, Lübnan'a 'karadan sınırlı işgaline' her an başlayabilir. Bazı ABD gazetelerinde paylaşılan bilgilerde de İsrail'in sınırlı kara harekatının bugün başlayabileceği bilgisi verildi.