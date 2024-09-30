https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-savunma-bakani-galanttan-kara-harekati-sinyali-savasta-bir-sonraki-asama-yakinda-baslayacak-1088627551.html
İsrail Savunma Bakanı Galant'tan kara harekatı sinyali: 'Savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak'
İsrail Savunma Bakanı Galant'tan kara harekatı sinyali: 'Savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak'
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan saldırıları sonrası İsrail'in kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Lübnan'da Hizbullah'a karşı... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T19:22+0300
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2024-09-30T19:26+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı konusunda açıklamalarda bulundu.Lübnan'a kara harekatı sinyali veren İsrailli Bakan “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak. Bu, güvenlik durumunun değişmesinde önemli bir etken olacak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi gibi önemli bir görevi tamamlamamıza imkan tanıyacak. Bunu yapacağız. Bir ay önce burada odak noktasını kuzeye kaydıracağımızı söylediğim gibi, şimdi de bunu söylüyorum: Durumu değiştireceğiz ve sakinleri evlerine geri döndüreceğiz” dedi.Yoav Galant kimdir?Yoav Galant, İsrailli bir politikacı ve emekli general olarak tanınır. 1958 yılında İsrail'in Jaffa kentinde doğdu İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) uzun bir kariyere sahip ve özellikle Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar sırasında öne çıktı. 2010 yılında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak atanması planlanmıştı, ancak görevinden önceki tartışmalar nedeniyle bu atama gerçekleşmedi.Galant, Likud partisi üyesi ve İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca, İsrail'in çeşitli hükümetlerinde bakan olarak görev aldı. 2020'de İsrail Eğitim Bakanı olarak atanmış, daha sonra Savunma Bakanlığı gibi diğer önemli görevlerde de bulundu.Galant, askeri geçmişi ve siyasetteki etkin rolü ile tanınır. İsrail'in güvenlik politikalarında ve askeri operasyonlarında etkin bir figür olarak bilinir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/abd-medyasi-israil-lubnanda-sinirli-bir-kara-operasyonu-baslatacagi-konusunda-abdyi-uyardi-1088626924.html
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israil son dakika, yoav galant savaş, lübnan kara harekatı
israil son dakika, yoav galant savaş, lübnan kara harekatı
İsrail Savunma Bakanı Galant'tan kara harekatı sinyali: 'Savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak'
19:22 30.09.2024 (güncellendi: 19:26 30.09.2024)
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan saldırıları sonrası İsrail'in kuzey sınırındaki belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Lübnan'da Hizbullah'a karşı kara harekatı sinyali veren Bakan Gallant bölge sakinlerini evlerine göndereceklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı konusunda açıklamalarda bulundu.
Lübnan'a kara harekatı sinyali veren İsrailli Bakan “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak. Bu, güvenlik durumunun değişmesinde önemli bir etken olacak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi gibi önemli bir görevi tamamlamamıza imkan tanıyacak. Bunu yapacağız. Bir ay önce burada odak noktasını kuzeye kaydıracağımızı söylediğim gibi, şimdi de bunu söylüyorum: Durumu değiştireceğiz ve sakinleri evlerine geri döndüreceğiz” dedi.
Yoav Galant, İsrailli bir politikacı ve emekli general olarak tanınır. 1958 yılında İsrail'in Jaffa kentinde doğdu İsrail Savunma Kuvvetleri'nde (IDF) uzun bir kariyere sahip ve özellikle Gazze'ye yönelik askeri operasyonlar sırasında öne çıktı. 2010 yılında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak atanması planlanmıştı, ancak görevinden önceki tartışmalar nedeniyle bu atama gerçekleşmedi.
Galant, Likud partisi üyesi ve İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca, İsrail'in çeşitli hükümetlerinde bakan olarak görev aldı. 2020'de İsrail Eğitim Bakanı olarak atanmış, daha sonra Savunma Bakanlığı gibi diğer önemli görevlerde de bulundu.
Galant, askeri geçmişi ve siyasetteki etkin rolü ile tanınır. İsrail'in güvenlik politikalarında ve askeri operasyonlarında etkin bir figür olarak bilinir.