https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/genc-hasta-kendi-kalp-zarindan-yapilan-aort-kapagiyla-yeni-hayatina-merhaba-dedi-1088621737.html

Genç hasta, kendi kalp zarından yapılan aort kapağıyla yeni hayatına 'merhaba' dedi

Genç hasta, kendi kalp zarından yapılan aort kapağıyla yeni hayatına 'merhaba' dedi

Sputnik Türkiye

Kalp kapağında yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken genç kız, 'Ozaki' yöntemiyle sağlığına kavuştu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:45+0300

2024-09-30T16:45+0300

2024-09-30T16:54+0300

yaşam

erzurum

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

kalp damar hastalığı

ozaki yöntemi

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Erzurum'da yaşayan 25 yaşındaki Meral Taşcı, nefes darlığı şikayeti artınca bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'a​​​​​​ başvurdu.Yapılan tetkiklerinde hem aort hem de mitral kalp kapağında yetmezlik tespit edilen Taşcı'ya kendi kalp zarından aort kapağı yapılan 'Ozaki' yöntemi uygun görüldü. Kayğın ve ekibince ameliyat alınan Taşcı, yaklaşık 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.Mekanik kapak kullansaydık kan sulandırıcı ilaç kullanacaktıErzurum Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Kayğın, hastanın genç olması nedeniyle 'Ozaki' yöntemiyle ameliyatına karar verdiklerini belirterek şunları anlattı: 'Yeniden doğmuş gibiyim'Hasta Meral Taşçı da uzun zamandır nefes darlığı çektiğini, yürürken nefes almada sorunlar yaşadığını anlatarak, şikayetleri artınca Prof. Dr. Kayğın'a başvurduğunu belirtti.Ameliyattan çok korktuğunu ancak Kayğın'ın kendisine güven verdiğini ifade eden Taşcı, "Ailemi ikna edip ameliyata geldim, ameliyat güzel geçti, korkum kalmadı. İlk başta yürümekte çok zorlanıyordum, birkaç adım attığımda nefes nefese kalıyordum ama şimdi öyle şikayetim kalmadı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdaki 2. günü ayağa kalktım, yeninden doğmuş gibiyim. Nefes almam, gece uykularım düzeldi. Her şey çok güzel ve normale döndü." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html

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erzurum, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, ozaki yöntemi