https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/genc-hasta-kendi-kalp-zarindan-yapilan-aort-kapagiyla-yeni-hayatina-merhaba-dedi-1088621737.html
Genç hasta, kendi kalp zarından yapılan aort kapağıyla yeni hayatına 'merhaba' dedi
Genç hasta, kendi kalp zarından yapılan aort kapağıyla yeni hayatına 'merhaba' dedi
Sputnik Türkiye
Kalp kapağında yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken genç kız, 'Ozaki' yöntemiyle sağlığına kavuştu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T16:45+0300
2024-09-30T16:45+0300
2024-09-30T16:54+0300
yaşam
erzurum
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
kalp damar hastalığı
ozaki yöntemi
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Erzurum'da yaşayan 25 yaşındaki Meral Taşcı, nefes darlığı şikayeti artınca bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'a başvurdu.Yapılan tetkiklerinde hem aort hem de mitral kalp kapağında yetmezlik tespit edilen Taşcı'ya kendi kalp zarından aort kapağı yapılan 'Ozaki' yöntemi uygun görüldü. Kayğın ve ekibince ameliyat alınan Taşcı, yaklaşık 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.Mekanik kapak kullansaydık kan sulandırıcı ilaç kullanacaktıErzurum Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Kayğın, hastanın genç olması nedeniyle 'Ozaki' yöntemiyle ameliyatına karar verdiklerini belirterek şunları anlattı: 'Yeniden doğmuş gibiyim'Hasta Meral Taşçı da uzun zamandır nefes darlığı çektiğini, yürürken nefes almada sorunlar yaşadığını anlatarak, şikayetleri artınca Prof. Dr. Kayğın'a başvurduğunu belirtti.Ameliyattan çok korktuğunu ancak Kayğın'ın kendisine güven verdiğini ifade eden Taşcı, "Ailemi ikna edip ameliyata geldim, ameliyat güzel geçti, korkum kalmadı. İlk başta yürümekte çok zorlanıyordum, birkaç adım attığımda nefes nefese kalıyordum ama şimdi öyle şikayetim kalmadı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdaki 2. günü ayağa kalktım, yeninden doğmuş gibiyim. Nefes almam, gece uykularım düzeldi. Her şey çok güzel ve normale döndü." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html
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erzurum, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, ozaki yöntemi
erzurum, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, ozaki yöntemi
Genç hasta, kendi kalp zarından yapılan aort kapağıyla yeni hayatına 'merhaba' dedi
16:45 30.09.2024 (güncellendi: 16:54 30.09.2024)
Kalp kapağında yetmezlik nedeniyle nefes darlığı çeken genç kız, 'Ozaki' yöntemiyle sağlığına kavuştu.
Erzurum'da yaşayan 25 yaşındaki Meral Taşcı, nefes darlığı şikayeti artınca bir süre önce Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'a başvurdu.
Yapılan tetkiklerinde hem aort hem de mitral kalp kapağında yetmezlik tespit edilen Taşcı'ya kendi kalp zarından aort kapağı yapılan 'Ozaki' yöntemi uygun görüldü. Kayğın ve ekibince ameliyat alınan Taşcı, yaklaşık 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.
Mekanik kapak kullansaydık kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı
Erzurum Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Kayğın, hastanın genç olması nedeniyle 'Ozaki' yöntemiyle ameliyatına karar verdiklerini belirterek şunları anlattı:
"Ozaki yöntemi, hastanın kendi kalp zarından aort kapağına yeni bir kapak oluşturup dikilmesidir ve bu yöntemle patoloji düzeliyor. Eğer mekanik kapak kullansaydık hasta kan sulandırıcı ilaç kullanacaktı, bu da evlendiğinde çocuk sahibi olmasını zorlaştırıyordu, belki de olamayacaktı. Şimdi hastanın kalp zarından yaptığımız kalp kapağıyla bundan sonra kan sulandırıcı kullanmayacak ve eğer ki evlenirse çocuk sahibi olabilecek."
Hasta Meral Taşçı da uzun zamandır nefes darlığı çektiğini, yürürken nefes almada sorunlar yaşadığını anlatarak, şikayetleri artınca Prof. Dr. Kayğın'a başvurduğunu belirtti.
Ameliyattan çok korktuğunu ancak Kayğın'ın kendisine güven verdiğini ifade eden Taşcı, "Ailemi ikna edip ameliyata geldim, ameliyat güzel geçti, korkum kalmadı. İlk başta yürümekte çok zorlanıyordum, birkaç adım attığımda nefes nefese kalıyordum ama şimdi öyle şikayetim kalmadı. Ameliyat sonrası yoğun bakımdaki 2. günü ayağa kalktım, yeninden doğmuş gibiyim. Nefes almam, gece uykularım düzeldi. Her şey çok güzel ve normale döndü." diye konuştu.