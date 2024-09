https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/doc-dr-keskin-kalp-krizinde-uce-uc-kuralini-anlatti-kalpte-baski-sikisma-ve-yanma-ne-zaman-1088387295.html

Doç. Dr. Keskin kalp krizinde 'üçe üç kuralını' anlattı: Kalpte baskı, sıkışma ve yanma ne zaman tehlikeli?

Doç. Dr. Keskin kalp krizinde 'üçe üç kuralını' anlattı: Kalpte baskı, sıkışma ve yanma ne zaman tehlikeli?

Sputnik Türkiye

Kalp krizi 'geliyorum' diyor mu? En sık karşılaşılan belirtileri neler? Peki kalbi krize götürmeden evvel alabileceğimiz önlemler neler? Doç Dr. Muhammed... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T10:35+0300

2024-09-29T10:35+0300

2024-09-29T10:35+0300

yaşam

kalp

muhammed keskin

doktor

kardiyoloji

kalp krizi

akut kalp krizi

ilk yardım

alkol

sigara

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/11/1049006744_0:0:661:371_1920x0_80_0_0_e0566446aedb810dfd5d2e72946e1e36.jpg

Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü.Kalp sağlığı her daim önemli olsa da sanatçı Metin Arolat'ın kalp krizi esnasında yaşadıkları bir kez daha durumun ne kadar kritik olduğunu ve il anlarda yapılması gerekenlerin çok da doğru bilinmediğini gözler önünde serdi.Kalbe çocukluk döneminden itibaren gerek mental açıdan gerekse de fiziksel açıdan iyi bakmak gerekiyor ancak her şeye rağmen gelen kalp krizi durumunda ne yapılmalı?Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin kalbe dair tüm bilinmesi gerekenleri Sputnik'e anlattı.Kalp krizi nasıl anlaşılır?Kalp krizi anlaşılınca ilk ne yapılmalı? Kalp krizi geçiren birine ne yapılmalı?Kalbi en çok ne yorar? Kalp rahatsızlığı denilince akla ilk genetik faktörler geliyor ama Doç. Dr. Keskin epigenetik faktörleri de hatırlatıyor ve maddeleri sıralıyor:1. Sigara ve alkol tüketimi gibi bağımlılıklar önlenebilir kalp hastalıklarının en önde gelen nedenlerinden biridir diyebiliriz. Günde sadece 1 tane sigara tüketimi bile kalp damar hastalığı riskini yüzde 14 artırıyor. Günde 1 paket sigara içen birinin kalp krizi geçirme riski hiç içmeyen birine göre yüzde 80 daha fazladır. 2. Alkol tüketimi ise artık tek başına ritim bozukluğu, karaciğer yağlanması ve kalp damar hastalıkları riskini artırıyor. Kalbinizi yormak istemiyorsanız sigara, alkol ve diğer bağımlılıklarınızdan kurtulmalısınız. 3. Diğer bir kalbi yoran etken de stres. Günümüzdeki metropol yaşantısı bizi daha stresli bireyler haline getiriyor ve yüksek stres kalp hastalıkları riskini artırıyor. Panik bozukluklar, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi durumlar stresimizi artırıyor. Yüksek stres vücudumuzda daha fazla kortizol salgılanmasına kan şekerimizin yüksek seyretmesine, yeme bozukluklarına ve uykusuzluğa neden oluyor. Bu etkenler de bir araya geldiğinde kalp hastası olmanız kaçınılmaz oluyor. Akut ve kısa süreli stresler normaldir diyebiliriz, fakat kronik stres mutlaka yönetilmeli ve bu konuda gerekirse destek alınmalıdır. Günümüzde değişen meslek alanları bizi oturarak çalışmaya ve hareketsizliğe itebiliyor. 4. Hareketsizlik, sürekli masa başında oturmak da bizi kalp hastalıklarına yakınlaştırıyor. Bilinenin aksine hareket etmek kalbimizi yormaz. Aksine hareketsizlik vücuttaki stresi yönetememenize, hormon dengesindeki bozukluklara, dolaşım bozuklarına neden oluyor ve bu durum kalbinizi yoruyor. Günde 8 saatin üzerinde oturmak sigara içmekten daha zararlı diyebiliriz. Bizi oturmak hasta ediyor, hareket etmek hasta etmediği gibi hastalıkların riskini de azaltıyor. Eğer masa başı çalışıyorsanız ve hareket etmeye vaktiniz yoksa mutlaka saat başı 5-10 dakika kalkıp kısa yürüyüşler yapmalı ve 'Soleus Push Up' egzersizlerini hayatınıza katmalısınız. 'Soleus Push Up' nedir?Kalp sağlığı için ne yapmalı?

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

kalp krizi nasıl anlaşılır, kalp krizi anlaşılınca ilk ne yapılmalı, kalp krizi geçiren birine ne yapılmalı, kalbi en çok ne yorar, kalp sağlığı için ne yapmalı, kalp krizi nasıl anlaşılır, kalp krizi geçirene aspirin, kalp krizi geçirmek öksürük, kalp krizinde öksürük, kalp krizi geçirirken öksürmek, kalp günü, dünya kalp günü, 29 eylül kalp günü, dünya kalp günü ne zaman, kalp krizi mi geçiriyorum, kalp krizi sol kol uyuşma, sol kol uyuşma sebepleri, sol kol neden uyuşur