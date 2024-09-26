https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/saglik-bakanligi-metin-arolatin-olumuyle-gundeme-gelen-atom-serum-konusunda-uyardi-1088465020.html
Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı
Sputnik Türkiye
Sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak sunulan ‘atom veya vitamin kokteyli serumlar, Metin Arolat’ın ölümü sonrasında yeniden gündeme geldi. Sağlık... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:04+0300
2024-09-26T13:04+0300
2024-09-26T13:04+0300
yaşam
metin arolat
sağlık bakanlığı
atom serumu
sarı serum
mucize serum
vitamin
serum
sihirli serum
glutatyon serumu
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Sosyal medyada sıkça rastlanan ve gençleşme, sağlık, güzellik ve dinçlik gibi vaatlerle sunulan damar içi serum uygulamaları halk arasında ‘atom serumu’, vitamin, gençlik, sarı, glutatyon veya mucize serum isimleriyle biliniyor ya da uygulanıyor. En son sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle gündem olan atom serumu veya vitamin serumu hakkında Sağlık Bakanlığı uyarıda bulundu. ‘Sadece hekim gerekli görürse uygular’Sağlık Bakanlığı yaptığı uyarıda “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır” diyerek bu serumların tehlikelerine dikkat çekti. Bakanlık, atom serumları açıklamasında yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere hekim kontrolünde serum tedavisi verileceğini vurgulayarak özellikle ‘ciddi sıvı kayıpları durumunda’ bu serumların doktor tarafından yapılacağını belirtti.Damardan verilen serumların ciddi alerjik reaksiyon yaratabileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, gelişigüzel uygulanan serumların hayati tehlike yaratacağını ifade etti.Arolat’ın arkadaşı açıklamıştıArolat’ın yaklaşık 20 yıldır aynı mekanlarda program yaptığı müzisyen arkadaşı Kaan Öztürk, Arolat’ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği için ‘vitamin veya mineral serumu’ benzeri bir karışım yaptırdığını açıklamış ve bu serumlar, tehlikeleriyle yeniden gündemde yer almaya olmaya başlamıştı.Uzman uyarmıştı: Kalbi durdurabilirTürkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, Mayıs ayında Sputnik Türkiye’ye yaptığı açıklamada bu tip serumların kalbi bile durdurabileceğine dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240921/sarkici-metin-arolat-hayatini-kaybetti-1088267763.html
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Sağlık Bakanlığı, Metin Arolat’ın ölümüyle gündeme gelen atom serum konusunda uyardı
Sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak sunulan ‘atom veya vitamin kokteyli serumlar, Metin Arolat’ın ölümü sonrasında yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, bu serumların yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde yapılacağı konusunda uyardı.
Sosyal medyada sıkça rastlanan ve gençleşme, sağlık, güzellik ve dinçlik gibi vaatlerle sunulan damar içi serum uygulamaları halk arasında ‘atom serumu’, vitamin, gençlik, sarı, glutatyon veya mucize serum isimleriyle biliniyor ya da uygulanıyor. En son sanatçı Metin Arolat'ın ölümüyle gündem olan atom serumu veya vitamin serumu hakkında Sağlık Bakanlığı uyarıda bulundu.
‘Sadece hekim gerekli görürse uygular’
Sağlık Bakanlığı yaptığı uyarıda “Halk arasında ‘atom’ veya ‘vitamin eklenmiş serum’ ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır” diyerek bu serumların tehlikelerine dikkat çekti. Bakanlık, atom serumları açıklamasında yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilere hekim kontrolünde serum tedavisi verileceğini vurgulayarak özellikle ‘ciddi sıvı kayıpları durumunda’ bu serumların doktor tarafından yapılacağını belirtti.
Damardan verilen serumların ciddi alerjik reaksiyon yaratabileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, gelişigüzel uygulanan serumların hayati tehlike yaratacağını ifade etti.
Arolat’ın arkadaşı açıklamıştı
Arolat’ın yaklaşık 20 yıldır aynı mekanlarda program yaptığı müzisyen arkadaşı Kaan Öztürk, Arolat’ın hayatını kaybettiği gün kendini iyi hissetmediği
için ‘vitamin veya mineral serumu’
benzeri bir karışım yaptırdığını açıklamış
ve bu serumlar, tehlikeleriyle yeniden gündemde yer almaya olmaya başlamıştı.
Uzman uyarmıştı: Kalbi durdurabilir
Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme
, Mayıs ayında Sputnik Türkiye
’ye yaptığı açıklamada bu tip serumların kalbi bile durdurabileceğine
dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu."