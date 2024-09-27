https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/munevver-karabulutun-teyzesi-konustu-minareyi-calan-kilifini-hazirlamistir-muhakkak-1088524217.html
Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'
Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'
Sputnik Türkiye
Karabulut ailesinin avukatı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin Münevver Karabulut'un teyzesi yaptığı açıklamada, 2009 yılında... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T16:20+0300
2024-09-27T16:20+0300
2024-09-27T16:20+0300
türkiye
münevver karabulut
cem garipoğlu
mezar
mahkeme
dna
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
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Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürerken, Karabulut'un teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.'Hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk'Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi."Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/karabulut-ailesinin-avukati-cem-garipoglunun-mezari-3-4-gun-icinde-acilacak-1088479309.html
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münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, mahkeme, dna, anadolu cumhuriyet başsavcılığı
münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, mahkeme, dna, anadolu cumhuriyet başsavcılığı
Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'
Karabulut ailesinin avukatı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin Münevver Karabulut'un teyzesi yaptığı açıklamada, 2009 yılında canice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması gündemde 'ruh gibi yaşayan insanlar' olduklarını belirterek minareyi çalanın kılıfını hazırlayacağını dile getirdi.
Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürerken, Karabulut'un teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.
Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.
'Hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk'
Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.
"Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.