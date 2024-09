https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/munevver-karabulutun-teyzesi-konustu-minareyi-calan-kilifini-hazirlamistir-muhakkak-1088524217.html

Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'

Münevver Karabulut'un teyzesi konuştu: 'Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak'

Sputnik Türkiye

Karabulut ailesinin avukatı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılacağını duyurmuştu. Konuya ilişkin Münevver Karabulut'un teyzesi yaptığı açıklamada, 2009 yılında... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T16:20+0300

2024-09-27T16:20+0300

2024-09-27T16:20+0300

türkiye

münevver karabulut

cem garipoğlu

mezar

mahkeme

dna

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg

Karabulut ailesinin talebi üzerine kabul edilen fethi kabir işlemi için hazırlıklar sürerken, Karabulut'un teyzesi, "Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi.Münevver Karabulut'u 3 Mart 2009 tarihinde canavarca hisle öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda intihar etmişti. Garipoğlu'nun ölümünün ardından, ölen kişinin gerçekten Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi, avukatları aracılığıyla fethi kabir talebinde bulunmuştu. Ailenin avukatları tarafından yapılan talep, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi. Bu kabul kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.'Hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk'Bolu'nun Mengen ilçesi Kayabaşı köyünde bulunan Münevver Karabulut'un kabrini ziyaret eden teyzesi, "2009'da bu olay olduğundan beri hepimiz ruh gibi yaşayan insanlar olduk. Bu olay biliyorsunuz çok şeye gebe oldu. Garipoğlu ailesi tarafından birçok delil, her şey karartıldı. Şimdi de Garipoğlu'nun kabrinin açılması düşünülüyor. Pazartesi günü inşallah Allah'ın izniyle yapılacak ama minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır muhakkak. Üzerinden yıllar geçti. Toprakta artık DNA izi kalmamış olabilir. Toprak türleri var, asit var, DNA'sı yok olmuş olabilir. Her şey olabilir" dedi."Sonuçta giden geri gelmiyor" diyen teyze, "Biz yaşadığımız acıyı biliriz. Ama ne diyelim? Ben çocuğumuzun cennette olduğunu düşünüyorum. Ablam, eniştem, aile bitik durumda. Giden can geri gelmiyor. Allah bunu bize yaşatanlara da aynısını yaşatsın inşallah" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/karabulut-ailesinin-avukati-cem-garipoglunun-mezari-3-4-gun-icinde-acilacak-1088479309.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, mahkeme, dna, anadolu cumhuriyet başsavcılığı