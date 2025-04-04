https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/marmariste-5-yildizli-otelde-yangin-cok-sayida-ekip-olay-yerine-sevk-edildi-1095123365.html

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde kazan dairesinde başlayan yangın, otel odalarına sıçradı. Yangına müdahale için... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T08:54+0300

2025-04-04T08:54+0300

2025-04-04T09:10+0300

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek otel odalarına sıçradı.İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildiYangını fark eden otel görevlileri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yangının otelin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.Otel boşaltıldıYangının büyüme riski göz önünde bulundurularak otelde bulunan müşteriler ve personel tedbir amaçlı tahliye edildi.Söndürme çalışmaları sürüyorYangını kontrol altına almak için bölgedeki orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/meteorolojiden-gokyuzunden-bosalircasina-yagmur-yagacak-uyarisi-sessiz-sessiz-yaklasiyor-yagmur-1095122133.html

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