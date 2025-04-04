https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/marmariste-5-yildizli-otelde-yangin-cok-sayida-ekip-olay-yerine-sevk-edildi-1095123365.html
Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde kazan dairesinde başlayan yangın, otel odalarına sıçradı. Yangına müdahale için... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T08:54+0300
2025-04-04T08:54+0300
2025-04-04T09:10+0300
türki̇ye
marmaris
otel
otel yangını
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095123765_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c021a6d381ef3591ace7a28e5721d2c.jpg
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek otel odalarına sıçradı.İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildiYangını fark eden otel görevlileri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yangının otelin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.Otel boşaltıldıYangının büyüme riski göz önünde bulundurularak otelde bulunan müşteriler ve personel tedbir amaçlı tahliye edildi.Söndürme çalışmaları sürüyorYangını kontrol altına almak için bölgedeki orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/meteorolojiden-gokyuzunden-bosalircasina-yagmur-yagacak-uyarisi-sessiz-sessiz-yaklasiyor-yagmur-1095122133.html
türki̇ye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/04/1095123765_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d1e8536bc5908fa02319a7bda79efb67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmaris, otel, otel yangını, yangın, yangın söndürme
marmaris, otel, otel yangını, yangın, yangın söndürme
Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın: Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi
08:54 04.04.2025 (güncellendi: 09:10 04.04.2025)
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saatlerinde kazan dairesinde başlayan yangın, otel odalarına sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi ile ambulanslar sevk edildi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan otelin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek otel odalarına sıçradı.
İhbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi
Yangını fark eden otel görevlileri durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekibi ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler, yangının otelin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.
Yangının büyüme riski göz önünde bulundurularak otelde bulunan müşteriler ve personel tedbir amaçlı tahliye edildi.
Söndürme çalışmaları sürüyor
Yangını kontrol altına almak için bölgedeki orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verirken, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.