https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/karabulut-ailesinin-avukati-cem-garipoglunun-mezari-3-4-gun-icinde-acilacak-1088479309.html

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarı 3-4 gün içinde açılacak

Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarı 3-4 gün içinde açılacak

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararını değerlendiren Karabulut ailesinin avukatı, kararın çok gecikmiş bir karar olduğu... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T17:27+0300

2024-09-26T17:27+0300

2024-09-26T17:28+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

rezan epözdemir

soruşturma

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Bahçeşehir'de 2009 yılında bir villada Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Garipoğlu 10 Ekim 2014 yılında cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Talebi kabul eden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı.'Ailesine 'beni buradan çıkarın' demiş'Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Avukat Epözdemir şunları söyledi: Mezar 3-4 gün içerisinde açılacaktırMezarın açılmasına ilişkin konuşan Epözdemir sözlerini şöyle sürdürddü: “Mezar 3-4 gün içerisinde açılacaktır. Bugün ben başsavcılık makamıyla görüştüm. Başsavcı Vekiline de özellikle tedbir ve önlemlerin alınmasını talep ettim. Şu an itibariyle mezarlıkta tedbir ve önlemler alınıyor. Çünkü orada deliller kaybolabilir. Cem Garipoğlu'nun cesedi tamamen çıkarılacak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Orada Adli Tıp Kurumu bu incelemeyi yapacak. Verilen talimat tam da bu doğrultuda fethi kabir işlemi böyle yapılacak. Ölenin yakınlarından birine kararın bildirilmesi ve bildirimin yapıldığına dair tutanak tanzimi bildirim yapılacak ve tutanak tanzim edilecekBütün kolluk bu işlemin güvenliğinin temini için saygınlığı, objektifliği ve şeffaflığının zemini için mezarlıkta hazır kimlik keşfinde kullanılmak üzere ölenin yakınlarından veya komşularından birinin mezarlıkta hazır edilmesi gerek. Karacaahmet Mezarlığı'ndan Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ceset çıkarılacak. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilecek ve cesedin tamamı üzerinde bir DNA başta olmak üzere DNA'lar, genotipler incelenecek ve ölenin Cem Garipoğlu olup olmadığını dair bilimsel akademik incelemeler yapılacak. Cesedin kendisi alınarak. Bir örnekle bunu yapmak yerine kendisi üzerinden bunu yapmayı başsavcılık daha uygun görmüş."Bizim müracaatımız sonucu yapıldıAvukat Epözdemir sözlerini şöyle tamamladı:

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cem garipoğlu, münevver karabulut, rezan epözdemir, soruşturma