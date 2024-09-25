https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ukraynali-esir-askeri-komiserler-orduya-alinan-kisi-basina-8-bin-grivna-ikramiye-aliyor-1088414425.html
Ukraynalı esir: Askeri komiserler orduya alınan kişi başına 8 bin grivna ikramiye alıyor
Ukraynalı esir: Askeri komiserler orduya alınan kişi başına 8 bin grivna ikramiye alıyor
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Aleksandr Gusak, ülkesinde askeri komiserlerin yakalayarak orduya gönderdikleri her kişi başına 8 bin grivna (yaklaşık 6 bin 600 TL)... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T10:48+0300
2024-09-25T10:48+0300
2024-09-25T10:50+0300
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Sputnik’e konuşan Gusak, Ukrayna’da askeri komiserlere seferberlik kampanyası kapsamında yakalayarak orduya gönderdikleri her kişi başına devletten ne kadar para aldığını anlattı.Esir, “Askeri komiserlikler insanları yakalıyor. Her kişi başına 8 bin grivna ödendiğini söylüyorlar” ifadesini kullandı.Askeri komiserlerin çoğunlukla alkolik olanları yakalayarak orduya gönderdiğini söyleyen Gusak, ayrıca rüşvet almak amacıyla zengin ailelerden olan gençlerin de yakalanarak askeri şubelere getirildiğini kaydetti.Daha önce Ukrayna ordusunun eski yetkilisi Yarbay Vasiliy Prozorov, ülkenin son iki yıldaki çatışmalarda deneyimli asker çekirdeğini kaybettiğini kaydederek seferber edilen askerlerin niteliği konusunda yaşanan sorunları dile getirmişti.‘Ukrayna’da her ay 30 bin kişi orduya alınıyor’New York Times gazetesine konuşan 3 askeri uzman, “Zorunlu askerlikle ilgili yeni yasanın yürürlüğe girdiği Mayıs ayından bu yana Kiev her ay 30 bin kadar erkek topladı” bilgisini verdi.Bu rakamın, kış aylarına göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, bağımsız kanallardan bu bilgiyi doğrulayamadıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi--ukrayna-ordusu-tum-yardimlara-ragmen-topyekn-bozgunun-esiginde-1088408694.html
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Ukraynalı esir: Askeri komiserler orduya alınan kişi başına 8 bin grivna ikramiye alıyor
10:48 25.09.2024 (güncellendi: 10:50 25.09.2024)
Ukraynalı esir asker Aleksandr Gusak, ülkesinde askeri komiserlerin yakalayarak orduya gönderdikleri her kişi başına 8 bin grivna (yaklaşık 6 bin 600 TL) ikramiye aldığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Gusak, Ukrayna’da askeri komiserlere seferberlik kampanyası kapsamında yakalayarak orduya gönderdikleri her kişi başına devletten ne kadar para aldığını anlattı.
Esir, “Askeri komiserlikler insanları yakalıyor. Her kişi başına 8 bin grivna ödendiğini söylüyorlar” ifadesini kullandı.
Askeri komiserlerin çoğunlukla alkolik olanları yakalayarak orduya gönderdiğini söyleyen Gusak, ayrıca rüşvet almak amacıyla zengin ailelerden olan gençlerin de yakalanarak askeri şubelere getirildiğini kaydetti.
Daha önce Ukrayna ordusunun eski yetkilisi Yarbay Vasiliy Prozorov
, ülkenin son iki yıldaki çatışmalarda deneyimli asker çekirdeğini kaybettiğini kaydederek seferber edilen askerlerin niteliği konusunda yaşanan sorunları dile getirmişti.
‘Ukrayna’da her ay 30 bin kişi orduya alınıyor’
New York Times
gazetesine konuşan 3 askeri uzman, “Zorunlu askerlikle ilgili yeni yasanın yürürlüğe girdiği Mayıs ayından bu yana Kiev her ay 30 bin kadar erkek topladı
” bilgisini verdi.
Bu rakamın, kış aylarına göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, bağımsız kanallardan bu bilgiyi doğrulayamadıklarını belirtti.