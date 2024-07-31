https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/eski-ukraynali-yarbay-prozorov-ukrayna-ordusu-iki-yil-icinde-deneyimli-asker-cekirdegini-kaybetti-1086366923.html
Eski Ukraynalı Yarbay Prozorov: Ukrayna ordusu iki yıl içinde deneyimli asker çekirdeğini kaybetti
Eski Ukraynalı Yarbay Prozorov: Ukrayna ordusu iki yıl içinde deneyimli asker çekirdeğini kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun eski yetkilisi Yarbay Vasiliy Prozorov, ülkenin son iki yıldaki çatışmalarda deneyimli asker çekirdeğini kaybettiğini ve seferber edilen... 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T11:36+0300
2024-07-31T11:36+0300
2024-07-31T11:31+0300
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Sputnik’e konuşan Prozorov, “Seferberliği daha da sıkılaştırırlarsa Ukrayna'da uzun süre daha insan kaynağı tükenmez. Sadece Odessa ve Kiev'deki çevrimiçi kameralara bakabilirsiniz. Özellikle Kiev, Lviv, orada çok fazla insan var. Irina Farion'un cenazesine bakın. Orada çok fazla insan vardı. Askerlik çağındaki erkekler vardı. Yüzlercesi. İstediğin kadar seferber et” dedi.Kiev’in seferberlik rezervini tükettiğini düşünmenin doğru olmadığını dile getiren Prozorov, öte yandan Ukrayna ordusunun eğitimli ve deneyimli askerler konusunda sorun yaşadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Ukrayna’da her ay 30 bin kişi orduya alınıyor’New York Times gazetesine konuşan 3 askeri uzman, “Zorunlu askerlikle ilgili yeni yasanın yürürlüğe girdiği Mayıs ayından bu yana Kiev her ay 30 bin kadar erkek topladı” bilgisini verdi.Bu rakamın, kış aylarına göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, bağımsız kanallardan bu bilgiyi doğrulayamadıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-ele-gecirdi--1086336744.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, seferberlik, deneyim, asker, new york times
ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, seferberlik, deneyim, asker, new york times
Eski Ukraynalı Yarbay Prozorov: Ukrayna ordusu iki yıl içinde deneyimli asker çekirdeğini kaybetti
Ukrayna ordusunun eski yetkilisi Yarbay Vasiliy Prozorov, ülkenin son iki yıldaki çatışmalarda deneyimli asker çekirdeğini kaybettiğini ve seferber edilen askerlerin niteliği konusunda sorun yaşadığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Prozorov, “Seferberliği daha da sıkılaştırırlarsa Ukrayna'da uzun süre daha insan kaynağı tükenmez. Sadece Odessa ve Kiev'deki çevrimiçi kameralara bakabilirsiniz. Özellikle Kiev, Lviv, orada çok fazla insan var. Irina Farion'un cenazesine bakın. Orada çok fazla insan vardı. Askerlik çağındaki erkekler vardı. Yüzlercesi. İstediğin kadar seferber et” dedi.
Kiev’in seferberlik rezervini tükettiğini düşünmenin doğru olmadığını dile getiren Prozorov, öte yandan Ukrayna ordusunun eğitimli ve deneyimli askerler konusunda sorun yaşadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
İki yılda neredeyse deneyimli asker çekirdeğini kaybettiler. Bunlar, 2022’de gönüllü olarak cepheye gitmişti, çeşitli operasyonlara katılmışlardı. Bu çekirdeği kaybettiler. Bunlar ya ölü, ya yaralı ya da sakat kaldı. Bu açıdan nitelik açısından sorunları var.
‘Ukrayna’da her ay 30 bin kişi orduya alınıyor’
New York Times
gazetesine konuşan 3 askeri uzman, “Zorunlu askerlikle ilgili yeni yasanın yürürlüğe girdiği Mayıs ayından bu yana Kiev her ay 30 bin kadar erkek topladı
” bilgisini verdi.
Bu rakamın, kış aylarına göre iki kat daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, bağımsız kanallardan bu bilgiyi doğrulayamadıklarını belirtti.