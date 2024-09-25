https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/prof-dr-sen-turkiye-1-hafta-icinde-2-mevsimi-yasayacak-1088426929.html

Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak

Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış yerini sıcak havaya bıraktı. Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki 5 günde sıcaklıkların ortalamaların... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T14:44+0300

2024-09-25T14:44+0300

2024-09-25T14:44+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.Sıcaklıklar artıyorHava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.'Adana 38'i görür'CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:Yağışlar geri dönecekBazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 26İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29Adana: Parçalı ve az bulutlu 34Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24Erzurum: Parçalı bulutlu 21Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasini-yayimladi-ve-7-kente-sari-kodlu-uyari-yapildi-cok-kuvvetli-1087887188.html

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