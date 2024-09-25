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Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak
Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış yerini sıcak havaya bıraktı. Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki 5 günde sıcaklıkların ortalamaların... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T14:44+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.Sıcaklıklar artıyorHava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.'Adana 38'i görür'CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:Yağışlar geri dönecekBazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 26İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29Adana: Parçalı ve az bulutlu 34Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24Erzurum: Parçalı bulutlu 21Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
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hava durumu, izmir, istanbul, ankara, meteoroloji

Prof. Dr. Şen: Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yaşayacak

14:44 25.09.2024
© AA / StringerBirleşik Arap Emirlikleri Dubai sele yenik düştü
Birleşik Arap Emirlikleri Dubai sele yenik düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Stringer
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Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış yerini sıcak havaya bıraktı. Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki 5 günde sıcaklıkların ortalamaların üzerine çıkacağını belirtti. Şen pazartesi günü ise yağışlı havanın geri geleceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

'Adana 38'i görür'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Hafta sonuna kadar yaz havası, Yağışsız 5 gün. Sıcaklıklar ortalamanın 2-4 derece üstünde. İç kesimlerde sis gece ve sabah etkili ulaşımında etkili olabilir. Vadilerde özellikle. Hafta sonu İstanbul 30 derece, Adana 38 derece Antalya 35 derece olur. Deniz suyu sıcaklıkları: Antalya 29 Bodrum 24 Marmaris 25 Çeşme 25, Sinop 25 Dikili 25 Şile 24 derece.

Yağışlar geri dönecek

Marmara bölgesine bu sıcak periyodun üzerine pazartesi gelecek yağışlı hava risk taşıyacaktır. Dikkat. Türkiye 1 hafta içinde 2 mevsimi yasayacak. Özellikle kuzey bati bölgesi. Yaz ve sonbahar bu geçişler önemli hava olayları oluşturabilir. Pazara kadar yaz. Pazartesi sonbahar. Pazartesi Salı Marmara’ya dikkat.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 26
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30
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